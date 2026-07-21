Налог за "лишние" метры: о какой ошибке следует знать владельцам

В 2026 году владельцы недвижимости уплачивают налог за предыдущий год. Из-за разницы в показателях минимальной заработной платы сумма может быть рассчитана неверно, что приведет к завышению суммы налога за каждый налогооблагаемый квадратный метр.

Как рассчитывается налог на недвижимость в 2026 году

Размер налога определяет местный совет, поэтому в разных общинах он может отличаться. При этом максимальная ставка не может превышать 1,5% минимальной зарплаты за каждый квадратный метр сверх льготной нормы, отмечается в Налоговом кодексе.

В 2026 году налог уплачивается за 2025 год. Поэтому для расчета берется минимальная зарплата, действовавшая на 1 января 2025 года, – 8 тысяч гривен. Максимальная сумма составляет 120 гривен за один налогооблагаемый квадратный метр.

Например, за квартиру площадью 75 квадратных метров налог начислят на 15 квадратных метров сверх установленной нормы. При максимальной ставке владелец должен уплатить 1 800 гривен. Сумма может быть меньше, если местный совет утвердил более низкую ставку.

За какую площадь квартиры или дома нужно платить

Налог уплачивают владельцы жилья, площадь которого превышает льготную норму. Для расчета учитывается общая площадь недвижимости, а не только жилые комнаты.

Льготные пределы составляют:

квартира – до 60 квадратных метров;

дом – до 120 квадратных метров;

квартира и дом вместе – до 180 квадратных метров.

Если площадь недвижимости не превышает соответствующий предел, налог не начисляется.

Какую ошибку чаще всего допускают владельцы жилья

При самостоятельном расчете владельцы могут использовать минимальную зарплату, установленную в 2026 году. Однако для этого платежа нужно брать показатель по состоянию на 1 января 2025 года.

Если использовать минимальную зарплату за текущий год, сумма за каждый сверхнормативный квадратный метр будет завышена. Налоговая сама определяет размер платежа, однако владельцу стоит проверить, за какой год его начислили и какую ставку применили.

Напомним, в уведомлении от налоговой могут быть ошибки, поэтому стоит проверить платежку. Если площадь жилья, льготу или сумму налога указали неправильно, нужно обратиться в налоговую для сверки данных и перерасчета.