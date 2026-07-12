Налог на недвижимость уже начислен: где проверить сумму и как оплатить

Владельцы квартир и домов в 2026 году уплачивают налог на недвижимость за 2025 год. После 1 июля следует проверить, поступило ли уведомление от налоговой службы, какая сумма в нем указана и по каким реквизитам необходимо перечислить деньги.

Как проверить, начислили ли налог на недвижимость

Налоговая должна была направить владельцам жилья уведомление-решение до 1 июля 2026 года относительно налога на недвижимость, пишет 24 Канал.

Это не означает, что налог начинают начислять именно с этой даты. До 1 июля владелец уже должен был получить документ, в котором указаны сумма и реквизиты для оплаты.

Согласно статье Налогового кодекса, уведомление может быть отправлено по почте, вручено лично или размещено в Электронном кабинете плательщика. Если бумажного письма нет, стоит проверить кабинет на сайте ГНС. Налоговое уведомление могло поступить в электронном виде.

После авторизации необходимо открыть раздел "ЭК для граждан", а затем перейти на вкладку с общей информацией. Там можно найти уведомление-решение и проверить, какую сумму необходимо уплатить. В документе также должны быть указаны реквизиты, необходимые для перевода денег.

Как правильно уплатить налог на недвижимость

Уплатить налог можно через мобильное приложение банка или в банковской кассе. Для перевода понадобятся название и код органа Казначейства, IBAN-счет, сумма налога и назначение платежа. Необходимые реквизиты указаны в уведомлении от налоговой.

В назначении платежа необходимо указать код 101 и написать, что это уплата налога на недвижимость за 2025 год. При оплате через банковское приложение личные данные владельца обычно заполняются автоматически.

Если налог уплачивается в кассе банка, могут дополнительно запросить налоговый номер и ФИО плательщика. После оплаты стоит на следующий день зайти в "Электронный кабинет" и проверить, зачислены ли деньги. Если платеж не отображается, нужно еще раз сверить реквизиты, а при необходимости обратиться в налоговую.

Напомним, в 2026 году налог на недвижимость начисляется только за площадь, превышающую установленную норму. Для квартир льготный лимит составляет 60 квадратных метров, для домов – 120 квадратных метров, а для квартиры и дома вместе – 180 квадратных метров. Максимальная ставка в 2026 году составляет 120 гривен за каждый "лишний" квадратный метр.