Как не платить 1% при покупке жилья: кто сможет избежать налога
- Граждане, которые покупают жилье впервые, находятся в официальной очереди на получение жилья или инвестируют в новостройки, могут не платить 1% в Пенсионный фонд.
- Для освобождения от уплаты необходимо предоставить соответствующие документы нотариусу, но некоторые нотариусы все еще могут требовать квитанцию об уплате.
При покупке квартиры в Украине покупатель обычно должен уплатить 1% от стоимости сделки в Пенсионный фонд. Это обязательное условие регистрации права собственности.
В то же время закон предусматривает исключения, которые позволяют оформить покупку без этого платежа, пишет 24 Канал со ссылкой на Верховную Раду Украины.
Кто может не платить 1% при покупке жилья?
Право не платить взнос имеют граждане, которые подпадают под определенные законом категории. К ним относятся:
- Лица, которые покупают жилье впервые и не имели права собственности на другое жилье ранее.
- Покупатели, которые находятся в официальной очереди на получение жилья. Для них предусмотрено автоматическое освобождение от взноса без дополнительных условий.
- Граждане, инвестирующие в строительство жилья. Если средства вложены в новостройку, а не во вторичный рынок, сбор не уплачивается.
Какие документы нужны, чтобы не платить 1%?
Эксперты из агентств недвижимости отмечают, что для оформления сделки без пенсионного сбора покупатель должен предоставить пакет документов, подтверждающий его право на льготу. Нотариусу нужны:
- Заявление, в котором покупатель подтверждает, что ранее не имел недвижимости.
- Выписка из Государственного реестра прав, подтверждающий отсутствие зарегистрированного жилья.
- При необходимости – документы о пребывании в очереди на получение жилья.
Важно! Нотариус имеет право удостоверить договор без квитанции об уплате 1%, если документы подтверждают право покупателя не делать этот взнос.
Почему покупатели часто все же платят сбор?
Несмотря на наличие льготы, часть нотариусов продолжает требовать квитанцию об уплате сбора. Это связано с тем, что многие специалисты руководствуются старыми процедурами или не хотят брать на себя ответственность за оформление сделки без платежа.
Из-за этого покупателям приходится либо искать нотариуса, который работает в соответствии с действующими правилами, или оплачивать взнос и впоследствии требовать его возврата.
Как вернуть 1%, если он уплачен по ошибке?
Если покупатель соответствует требованиям льготной категории, но 1% уже уплачен, он может подать заявление в Пенсионный фонд о возврате средств.
Вместе с заявлением подают договор купли-продажи, квитанцию и подтверждение, что жилье приобретено впервые или что лицо относится к другой предусмотренной законом категории.
Выгодно ли жить в арендованной квартире?
Аналитики сравнили стоимость аренды и покупки однокомнатных квартир в крупнейших городах Украины, чтобы определить, когда аренда по сумме расходов равна стоимости жилья.
В Днепре, Запорожье, Львове, и Ужгороде стоимость аренды перевесит покупку через 9-12 лет. В Харькове, Одессе и Киеве аренда остается выгоднее, пока цены на покупку остаются высокими.