Як не платити 1% при купівлі житла: хто зможе уникнути податку

Під час купівлі квартири в Україні покупець зазвичай має сплатити 1% від вартості угоди до Пенсійного фонду. Це обов'язкова умова реєстрації права власності.

Водночас закон передбачає винятки, які дозволяють оформити купівлю без цього платежу, пише 24 Канал з посиланням на Верховну Раду України.

Дивіться також Взимку чи навесні: коли дешевше купити житло у 2025 році

Хто може не сплачувати 1% під час купівлі житла?

Право не сплачувати внесок мають громадяни, які підпадають під визначені законом категорії. До них належать:

Особи, які купують житло вперше та не мали права власності на інше житло раніше.

Покупці, які перебувають в офіційній черзі на отримання житла. Для них передбачене автоматичне звільнення від внеску без додаткових умов.

Громадяни, що інвестують у будівництво житла. Якщо кошти вкладено в новобудову, а не у вторинний ринок, збір не сплачується.

Які документи потрібні, щоб не сплачувати 1%?

Експерти з агенцій нерухомості зазначають, що для оформлення угоди без пенсійного збору покупець має надати пакет документів, що підтверджує його право на пільгу. Нотаріусу потрібні:

Заява, у якій покупець підтверджує, що раніше не мав нерухомості.

Витяг з Державного реєстру речових прав, який підтверджує відсутність зареєстрованого житла.

За потреби – документи про перебування у черзі на отримання житла.

Важливо! Нотаріус має право посвідчити договір без квитанції про сплату 1%, якщо документи підтверджують право покупця не робити цей внесок.

Чому покупці часто все ж платять збір?

Попри наявність пільги, частина нотаріусів продовжує вимагати квитанцію про сплату збору. Це пов'язано з тим, що багато фахівців керуються старими процедурами або не хочуть брати на себе відповідальність за оформлення угоди без платежу.

Через це покупцям доводиться або шукати нотаріуса, який працює відповідно до чинних правил, або сплачувати внесок і згодом вимагати його повернення.

Як повернути 1%, якщо його сплачено помилково?

Якщо покупець відповідає вимогам пільгової категорії, але 1% уже сплачено, він може подати заяву до Пенсійного фонду про повернення коштів.

Разом із заявою подають договір купівлі-продажу, квитанцію та підтвердження, що житло придбане вперше або що особа належить до іншої передбаченої законом категорії.

Чи вигідно жити в орендованій квартирі?