Многодетные семьи, участники боевых действий и другие: кто не платит налог за жилье
- Налог на недвижимость уплачивается только за избыточные квадратные метры сверх установленных лимитов, а ставка налога не превышает 1,5% от минимальной зарплаты.
- От уплаты налога освобождаются жилье в зоне боевых действий, разрушенное жилье, а также детские дома, объекты общественных организаций и тому подобное.
Налог за недвижимость платят, если площадь жилья превышает 60 квадратных метров для квартир и 120 квадратных метров для домов. Зато для других типов жилой недвижимости в совокупности лимит установлен на уровне 180 квадратных метров.
Сам налог начисляется только за избыточные квадратные метры и часто ставку устанавливает местная власть, передает 24 Канал со ссылкой на Государственную налоговую службу.
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Как вычислить налог на жилье?
Налог на недвижимость должен не превышать 1,5% от минимальной заработной платы за 1 квадратный метр. Стоит заметить, что в этом расчете учитывается размер минимальной заработной платы на 1 января предыдущего года – в 2024 году это 7 100 гривен.
То есть ставка налога в 2025 году будет на уровне 106,5 гривны за каждый лишний квадратный метр.
Как рассчитать для квартиры налог?
Если жилье площадью 65 квадратных метров, ставка налога за лишний квадрат 106,5 гривны, а налогооблагаемая площадь жилья составляет 5 квадратных метров, то сумма налога будет на уровне 532,5 гривны (5 квадратных метров умножить на 106,5 гривны).
В то же время есть определенный список тех, кто может не платить налог за недвижимость. Предоставляется такая льгота при следующих условиях:
- жилье разрушено или непригодно для жизни в результате боевых действий,
- объект в зоне боевых действий,
- недвижимость на территории, что оккупирована.
Обратите внимание! Льгота также предоставляется для уязвимых категорий, а именно детским домам, объектам, принадлежащих общественным организациям лиц с инвалидностью. Кроме того, могут не платить за жилье многодетные или приемные семьи, участники боевых действий, религиозные организации и учебные заведения.