Сам налог начисляется только за избыточные квадратные метры и часто ставку устанавливает местная власть, передает 24 Канал со ссылкой на Государственную налоговую службу.

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Как вычислить налог на жилье?

Налог на недвижимость должен не превышать 1,5% от минимальной заработной платы за 1 квадратный метр. Стоит заметить, что в этом расчете учитывается размер минимальной заработной платы на 1 января предыдущего года – в 2024 году это 7 100 гривен.

То есть ставка налога в 2025 году будет на уровне 106,5 гривны за каждый лишний квадратный метр.

Как рассчитать для квартиры налог? Если жилье площадью 65 квадратных метров, ставка налога за лишний квадрат 106,5 гривны, а налогооблагаемая площадь жилья составляет 5 квадратных метров, то сумма налога будет на уровне 532,5 гривны (5 квадратных метров умножить на 106,5 гривны).

В то же время есть определенный список тех, кто может не платить налог за недвижимость. Предоставляется такая льгота при следующих условиях:

жилье разрушено или непригодно для жизни в результате боевых действий,

объект в зоне боевых действий,

недвижимость на территории, что оккупирована.

Обратите внимание! Льгота также предоставляется для уязвимых категорий, а именно детским домам, объектам, принадлежащих общественным организациям лиц с инвалидностью. Кроме того, могут не платить за жилье многодетные или приемные семьи, участники боевых действий, религиозные организации и учебные заведения.