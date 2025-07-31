Сам податок нараховується тільки за надлишкові квадратні метри й часто ставку встановлює місцева влада, передає 24 Канал з посиланням на Державну податкову службу.

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Як вирахувати податок на житло?

Податок на нерухомість повинен не перевищувати 1,5% від мінімальної заробітної плати за 1 квадратний метр. Варто зауважити, що у цьому розрахунку враховується розмір мінімальної заробітної плати на 1 січня попереднього року – у 2024 році це 7 100 гривень.

Тобто ставка податку у 2025 році буде на рівні 106,5 гривні за кожен зайвий квадратний метр.

Як розрахувати для квартири податок? Якщо житло площею 65 квадратних метрів, ставка податку за зайвий квадрат 106,5 гривні, а оподаткована площа житла становить 5 квадратних метрів, то сума податку буде на рівні 532,5 гривні (5 квадратних метрів помножити на 106,5 гривні).

Водночас є певний список тих, хто може не платити податок за нерухомість. Надається така пільга за таких умов:

житло зруйноване або непридатне для життя внаслідок бойових дій,

об'єкт в зоні бойових дій,

нерухомість на території, що окупована.

Зауважте! Пільга також надається для вразливих категорій, а саме дитячим будинкам, об'єктам, що належать громадським організаціям осіб з інвалідністю. Крім того, можуть не сплачувати за житло багатодітні або прийомні сім'ї, учасники бойових дій, релігійні організації та заклади освіти.