Відповідно до законодавства, немає прямих обмежень щодо кількості обʼєктів на одній ділянці. Та якщо мовиться про будівництво житла, то закон це чітко регулює, розповідає 24 Канал, посилаючись на "Еко-Дім".

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Скільки будинків можна зводити?

Будувати на одній ділянці можна лише один житловий об'єкт. Однак обмежень щодо господарських будівель немає, тому власник, наприклад, може збудувати собі літню кухню чи гостьовий будинок, де також можна буде жити.

Щоправда, юридично ці об'єкти будуть додатковими, а відтак:

прописати там нікого не можна, бо площа вважатиметься нежитловою;

продати "другий будинок" окремо не вдасться.

Якщо власник вирішить збудувати два повноцінні житла на одній ділянці, йому загрожуватиме штраф, відмова у підключенні комунікацій або навіть судове рішення про знесення.

Чи можна законно звести два будинки?

Так, і найкращий спосіб для цього – поділити ділянку. Власникові буде потрібно:

Звернутися до землевпорядної організації. Провести геодезичні роботи, підготувати технічну документацію. Отримати дозвіл на поділ від органів місцевої влади. Зареєструвати нові кадастрові номери. Подати документи на будівельний паспорт на кожну з нових ділянок.

Щоправда, у деяких випадках поділ землі не можливий. Наприклад, коли ділянка замала з огляду на мінімально встановлену площу в регіоні. Також у поділі можуть відмовити через санітарні, технічні чи сервітутні обмеження, наприклад, якщо ділянка розташована в охоронній зоні.