Сдаете жилье в аренду: какие налоги и когда их нужно уплатить в 2026 году

Украинцы, которые сдают жилье в аренду, имеют ограниченное время для подачи деклараций о доходах. Налоговая напоминает о четких дедлайнах и правилах уплаты налогов, которые действуют в 2026 году.

Когда нужно подать декларацию о доходах от аренды?

Подать декларацию об имущественном состоянии и доходах нужно до 1 мая 2026 года, сообщает Государственная налоговая служба.

Она охватывает доходы, полученные за предыдущий год от сдачи недвижимости в аренду. Подать декларацию должны все граждане, которые сдавали квартиры, дома, комнаты или нежилые помещения и не имеют статуса предпринимателя. В таком случае именно владелец жилья отвечает за начисление и уплату налогов.

Декларацию подают в налоговую инспекцию по месту регистрации. В случае нарушения сроков предусмотрены штрафы. После подачи декларации нужно уплатить налоговые обязательства до 1 августа 2026 года. Этот дедлайн является обязательным для всех арендодателей.

Какие налоги платят арендодатели и как их считают?

Доходы от аренды облагаются налогом по стандартной ставке. Владелец недвижимости должен уплатить:

18% налога на доходы физических лиц;

5% военного сбора.

Сумму налога арендодатель рассчитывает самостоятельно. Если арендатором является обычное физическое лицо, ответственность за правильность начислений и своевременную уплату полностью возлагается на владельца жилья.

Для расчета учитывается арендная плата, указанная в договоре. Она не может быть ниже минимального арендного платежа, который устанавливают для конкретного населенного пункта. Например для Киева это около 38 гривен за 1 квадратный метр в месяц.

Размер такого минимального платежа определяют органы местного самоуправления. Они учитывают расположение жилья, его состояние, площадь и другие характеристики.

Кроме этого, в течение года действует отдельный порядок учета. Налог нужно начислять ежеквартально, не позднее чем через 40 дней после завершения каждого отчетного периода. После этого все данные суммируют и отражают в годовой декларации.

К слову, если арендодатель не декларирует полученные доходы, налоговая служба имеет право начислить штраф в размере 25% от суммы неуплаченного налога, а в случае повторного нарушения он может вырасти до 50%. Кроме этого, на сумму долга начисляется пеня за каждый день просрочки, отмечают на сайте ГНС.

