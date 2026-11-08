Квартира принадлежит ребенку, а деньги получают родители: что нужно знать о налогах

Если квартира оформлена на ребенка, родители не могут указывать себя в качестве получателей дохода от ее продажи или аренды только потому, что деньги поступили им. Налоговая служба разъяснила, чьи данные необходимо указывать в отчетности и каких правил следует придерживаться.

Кому принадлежит доход от продажи или аренды квартиры ребенка

Если квартира, дом или другое имущество принадлежит несовершеннолетнему ребенку, доход от его продажи или аренды начисляется в его пользу, сообщает Главное управление ДПС в Закарпатской области.

Важно! Даже если деньги фактически получают родители или опекун, это не меняет того, что доход принадлежит ребенку.

Для продажи или сдачи в аренду недвижимости, оформленной на имя ребенка, может потребоваться согласие законных представителей и разрешение органа опеки и попечительства. Это зависит от возраста ребенка и вида сделки.

Как правильно указать доход несовершеннолетнего в налоговой отчетности

В налоговой отчетности необходимо указывать данные несовершеннолетнего владельца недвижимости, а не родителей или опекуна, получивших деньги.

В частности, указываются фамилия, имя, отчество ребенка и его регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП). Порядок оформления зависит от того, кто выплачивает средства и выступает ли это лицо в качестве налогового агента.

Для отражения такого дохода налоговые агенты используют соответствующие приложения к отчетности:

4ДФ – для юридических лиц и других налоговых агентов, которые подают Налоговый расчет;

– для юридических лиц и других налоговых агентов, которые подают Налоговый расчет; ФИЗ-4ДФ – для физических лиц-предпринимателей и лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, в случаях, когда они обязаны подавать данное приложение.

Налоговые агенты также отвечают за удержание и перечисление налогов в соответствии с законодательством.

Напомним, в 2026 году при первой продаже квартиры в течение года можно не платить налоги, если жилье находилось в собственности более трех лет. За вторую продажу придется уплатить 10% от дохода, а за третью и последующие – 23%.