Квартира в аренде: какие налоги и сколько нужно заплатить владельцам в 2025 году

Налоги от аренды жилья - это четкое обязательство, которое должны выполнять все владельцы. Если они не зарегистрированы как предприниматели, то за год нужно осуществлять два взноса.

Говорится о налоге на доходы физических лиц и военном сборе. Вместе это 23% от полученного дохода, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на Главное управление Государственной налоговой службы в Черкасской области.

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Сколько налога нужно уплатить за квартиру в аренде

НДФЛ составляет 18%, военный сбор – 5%. Например, если владелец сдает квартиру за 15 тысяч гривен в месяц, то в течение года он получит 180 тысяч гривен. Из этой суммы налога будет на более 41 тысячи гривен.

Для тех, кто сдает нежилую недвижимость, например, коммерческое помещение, ставки могут отличаться в зависимости от условий договора и статуса арендатора. Если арендатор – юридическое лицо, оно может само платить НДФЛ и военный сбор.

Как правильно задекларировать доход

Физические лица обязаны подавать годовую налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах. Это нужно делать до 1 мая года, следующего после отчетного. Например, в 2025-м нужно задекларировать доходы за 2024 год.

Удобнее всего подавать через Электронный кабинет плательщика на сайте Государственной налоговой службы. Владельцу понадобится электронная подпись или нужно будет авторизоваться через BankID.

В декларации надо указать сумму полученного дохода за год и рассчитать сумму налогов. А их следует уплатить до 1 августа – в 2025-м за 2024-й.

Распространяется ли это на посуточную аренду

Если посуточная аренда осуществляется, например, через Booking.com или Airbnb, и это является основным источником дохода, то она уже расценивается как предпринимательская. Владельцу нужно будет зарегистрироваться как ФЛП, чаще всего третьей группы.

Тогда придется платить единый налог от дохода и единый социальный взнос. Ставка единого налога будет составлять 5% от заработка, а минимальный социальный взнос в 2025 году составляет 1 870 гривен в месяц. Отчитываться нужно ежеквартально.

Например, если доход от посуточной аренды составляет 20 тысяч гривен в месяц, то налог составит 1 тысячу гривен. Тогда к этой сумме добавляем 1 870 гривен ЕСВ, и получается 2 870 гривен ежемесячно. Это может быть более выгодным вариантом для физических лиц, если доход существенный.