Мовиться про податок на доходи фізичних осіб та військовий збір. Разом це 23% від отриманого доходу, розповідає 24 Канал, посилаючись на Головне управління Державної податкової служби у Черкаській області.

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Скільки податку потрібно сплатити за квартиру в оренді

ПДФО становить 18%, військовий збір – 5%. Наприклад, якщо власник здає квартиру за 15 тисяч гривень на місяць, то протягом року він отримає 180 тисяч гривень. Із цієї суми податку буде на понад 41 тисячу гривень.

Для тих, хто здає нежитлову нерухомість, наприклад, комерційне приміщення, ставки можуть відрізнятися залежно від умов договору та статусу орендаря. Якщо орендар – юридична особа, вона може сама сплачувати ПДФО та військовий збір.

Як правильно задекларувати дохід

Фізичні особи зобов’язані подавати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи. Це потрібно робити до 1 травня року, що настає після звітного. Наприклад, у 2025-му потрібно задекларувати доходи за 2024 рік.

Найзручніше подавати через Електронний кабінет платника на сайті Державної податкової служби. Власникові знадобиться електронний підпис або потрібно буде авторизуватися через BankID.

У декларації треба вказати суму отриманого доходу за рік та розрахувати суму податків. А їх слід сплатити до 1 серпня – у 2025-му за 2024-й.

Чи поширюється це на подобову оренду

Якщо подобова оренда здійснюється, наприклад, через Booking.com або Airbnb, і це є основним джерелом доходу, то вона вже розцінюється як підприємницька. Власникові потрібно буде зареєструватися як ФОП, найчастіше третьої групи.

Тоді доведеться сплачувати єдиний податок від доходу та єдиний соціальний внесок. Ставка єдиного податку становитиме 5% від заробітку, а мінімальний соціальний внесок у 2025 році становить 1 870 гривень на місяць. Звітувати потрібно щоквартально.

Наприклад, якщо дохід від подобової оренди становить 20 тисяч гривень на місяць, то податок складе 1 тисячу гривень. Тоді до цієї суми додаємо 1 870 гривень ЄСВ, і виходить 2 870 гривень щомісяця. Це може бути вигіднішим варіантом для фізичних осіб, якщо дохід суттєвий.