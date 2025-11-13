Финансовый мониторинг рынка недвижимости: к чему готовиться в 2026 году

С 1 января 2026 года государство усиливает контроль за доходами граждан и происхождением средств, чтобы минимизировать нелегальные операции. Со следующего года все финансовые потоки будут более прозрачными для налоговой.

Реформа направлена на борьбу с теневым бизнесом и отмыванием средств, пишет 24 Канал со ссылкой на адвокатское объединение "Доминанта".

Что изменится в 2026 году?

Банки формируют профиль каждого клиента, анализируя его официальную зарплату, профессию и типичные операции. Если поступления или расходы выглядят подозрительно, счет могут временно заблокировать. Например, регулярные мелкие переводы от многих лиц или быстрые транзитные платежи.

Хотя официальный порог проверок остается 400 тысяч гривен, банки ориентируются не только на сумму, но и на поведение клиента. Наибольший риск для обычных людей – это блокировка карты, когда доступ к собственным деньгам ограничивается до выяснения.

Как усилится контроль за недвижимостью?

Одним из главных изменений станет новый порядок отчетности нотариусов, сообщает Liga zakon. Отныне государственные нотариусы, как и раньше, будут подавать ежемесячные отчеты, а частные – раз в квартал, но с разбивкой по каждому месяцу.

Отчетность будет охватывать все сделки с недвижимостью:

В каждом отчете будут фиксироваться детали сделки – полная стоимость объекта, уплаченные налоги и данные участников.

Эти сведения автоматически будут поступать в налоговую, что позволит проверять соответствие стоимости имущества официальным доходам покупателей. Если данные не совпадают, возможны дополнительные запросы или проверки источников средств.

Для граждан это означает:

невозможность скрыть покупку или продажу жилья;

обязательное подтверждение происхождения денег;

повышенный риск проверок при крупных покупках.

Такие изменения сделают рынок недвижимости более прозрачным и уменьшат количество сомнительных сделок.

Как подготовиться к новым правилам?

Усиленный мониторинг коснется не только предпринимателей, но и обычных покупателей и продавцов жилья. Чтобы избежать проблем, стоит:

Подтверждать доходы документально. Если планируете покупку недвижимости, подготовьте справки о доходах, договоры дарения или документы о наследстве. Не снижать сумму в договоре. Налоговая видит полную стоимость объекта, поэтому любые несоответствия могут вызвать вопросы. Следить за движением средств на карте. Частые и однотипные переводы могут выглядеть подозрительно. Подготовиться к крупным покупкам заблаговременно. Если доходы не подтверждены, лучше позаботиться об этом до момента заключения сделки.

Что изменится для нотариусов?