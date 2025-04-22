Когда наследник может потерять право на наследство: 5 случаев, о которых стоит знать

Право на наследство можно потерять в целом в пяти случаях. Речь идет об обстоятельствах, при которых наследник совершил аморальный поступок и нарушил правовые основы наследования.

Наследование – это переход права собственности на имущество от наследодателя к наследнику. Он может происходить на основании закона по общепринятой очереди наследников или по завещанию. 24 Канал, ссылаясь на Delo.ua, рассказывает, в каких случаях, казалось бы, очевидный наследник может потерять право собственности.

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Когда наследник может потерять право на собственность

Фактически все 5 случаев связаны с недобросовестностью наследников. Во-первых, потерять право собственности могут люди, которые умышленно лишили жизни наследодателя, или кого-то из возможных наследников или даже просто пытались это сделать. Однако даже здесь есть исключение.

Владельцы имеют первоочередное право на определение судьбы своего имущества, поэтому гражданским кодексом предусмотрено, что если лицо совершило покушение на лишение жизни будущих наследников и наследодатель об этом знал, но все равно оставил завещание на такое лицо, то оно остается в списках наследников,

– пояснила специалистка киевского адвокатского бюро Елена Воронкова.

Во-вторых, от наследования устраняются те, кто умышленно мешали наследодателю составить завещание или внести в него изменения, а также способствовали приобретению себе или другим людям права собственности или просто "работали" над увеличением себе будущей доли.

Семейные и родственные случаи

В-третьих, лишенными наследства могут быть родители в отношении своих детей, если они были лишены родительских прав, и они остались невозобновленными.

В-четвертых, возможность получить наследство могут забрать у одного из супругов, если их брак является недействительным или суд признал его таковым.

Важно. Браки, заключенные между близкими родственниками, если один из супругов уже находится в зарегистрированном браке, или если один из супругов является недееспособным – автоматически считаются недействительными.

В-пятых, по решению суда могут устранить наследника, который уклонялся от оказания помощи наследодателю. Это возможно в случаях, когда наследодатель из-за болезни, увечье или просто преклонный возраст был в беспомощном состоянии.