Дом без документов: как наследникам оформить такое имущество

После смерти родственника к наследникам часто переходит недвижимость, которая при его жизни не была должным образом оформлена. Тогда такое наследство становится проблематичным, ведь приходится собирать документы и обращаться в суд.

Если у умершего родственника не было права собственности на дом, нотариус отказывает в выдаче свидетельства о праве на наследство. А без этого документа наследник не сможет юридически оформить право на жилье или продать его. 24 Канал, ссылаясь на Новости.LIVE, рассказывает, что делать в такой ситуации.

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Как унаследовать дом без документов

Согласно статье 1218 Гражданского кодекса Украины, в состав наследства входят все права и обязательства, которые принадлежали умершему на момент открытия наследства, при условии, что они не прекратились в связи с его смертью.

То есть, даже если документы на дом оформлены не были, право на это имущество может перейти к наследнику. Для этого нужно:

Подать заявление о получении свидетельства о праве на наследство нотариусе.

Получить письменный отказ от нотариуса с объяснением причин (в этом случае – отсутствие документов на дом).

Обратиться в суд с иском о признании права собственности в порядке наследования.

Обратиться в суд с иском наследник может в случаях, если право собственности не признают другие лица или возникли обстоятельства, из-за которых документы были утеряны.

Какие документы надо собрать

Вместе с исковым заявлением необходимо подать:

отказ нотариуса в выдаче свидетельства;

технический паспорт или другую техническую документацию на дом;

выписку из похозяйственной книги, где есть имя наследодателя и адрес дома;

документы на земельный участок, где расположен дом (государственный акт или решение органа местного самоуправления о передаче земли).

Если некоторых документов нет, то стоит подать обращение в соответствующие учреждения, чтобы получить их.