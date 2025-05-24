Если у умершего родственника не было права собственности на дом, нотариус отказывает в выдаче свидетельства о праве на наследство. А без этого документа наследник не сможет юридически оформить право на жилье или продать его. 24 Канал, ссылаясь на Новости.LIVE, рассказывает, что делать в такой ситуации.
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Как унаследовать дом без документов
Согласно статье 1218 Гражданского кодекса Украины, в состав наследства входят все права и обязательства, которые принадлежали умершему на момент открытия наследства, при условии, что они не прекратились в связи с его смертью.
То есть, даже если документы на дом оформлены не были, право на это имущество может перейти к наследнику. Для этого нужно:
- Подать заявление о получении свидетельства о праве на наследство нотариусе.
- Получить письменный отказ от нотариуса с объяснением причин (в этом случае – отсутствие документов на дом).
- Обратиться в суд с иском о признании права собственности в порядке наследования.
Обратиться в суд с иском наследник может в случаях, если право собственности не признают другие лица или возникли обстоятельства, из-за которых документы были утеряны.
Какие документы надо собрать
Вместе с исковым заявлением необходимо подать:
- отказ нотариуса в выдаче свидетельства;
- технический паспорт или другую техническую документацию на дом;
- выписку из похозяйственной книги, где есть имя наследодателя и адрес дома;
- документы на земельный участок, где расположен дом (государственный акт или решение органа местного самоуправления о передаче земли).
Если некоторых документов нет, то стоит подать обращение в соответствующие учреждения, чтобы получить их.