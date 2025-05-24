Якщо в померлого родича не було права власності на будинок, нотаріус відмовляє у видачі свідоцтва про право на спадщину. А без цього документа спадкоємець не зможе юридично оформити право на житло чи продати його. 24 Канал, посилаючись на Новини.LIVE, розповідає, що робити в такій ситуації.

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Як успадкувати будинок без документів

Згідно зі статтею 1218 Цивільного кодексу України, до складу спадщини входять всі права і зобов'язання, які належали померлому на момент відкриття спадщини, за умови, що вони не припинилися у зв'язку з його смертю.

Тобто, навіть якщо документи на будинок оформлені не були, право на це майно може перейти до спадкоємця. Для цього потрібно:

Подати заяву про отримання свідоцтва про право на спадщину нотаріусі.

Отримати письмову відмову від нотаріуса з поясненням причин (у цьому випадку – відсутність документів на будинок).

Звернутися до суду з позовом про визнання права власності в порядку спадкування.

Звернутися до суду з позовом спадкоємець може у випадках, якщо право власності не визнають інші особи або виникли обставини, через які документи було втрачено.

Які документи треба зібрати

Разом із позовною заявою необхідно подати:

відмову нотаріуса у видачі свідоцтва;

технічний паспорт або іншу технічну документацію на будинок;

виписку з погосподарської книги, де є ім'я спадкодавця та адресу будинку;

документи на земельну ділянку, де розташований будинок (державний акт чи рішення органу місцевого самоврядування про передавання землі).

Якщо деяких документів немає, то варто подати звернення до відповідних установ, щоб отримати їх.