Рада поддержала снижение НДФЛ с 18% до 5% для арендодателей, – Шуляк

Верховная Рада приняла законопроект №15111-д, который предусматривает снижение ставки налога на доходы физических лиц для украинцев, официально сдающих недвижимость в аренду. Новые правила вступят в силу с 1 января 2027 года.

Как изменится НДФЛ для арендодателей?

О принятии документа сообщила председатель комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

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Законопроектом предусмотрено снижение ставки НДФЛ для физических лиц-арендодателей с 18% до 5%. Речь идет о доходах от предоставления в аренду жилой и нежилой недвижимости. В то же время арендодатели должны подавать годовую налоговую декларацию и самостоятельно уплачивать налог в бюджет.

По моему мнению, это один из тех случаев, когда меньшая ставка налога может дать лучший результат для государства. Сегодня многие владельцы жилья, которые не являются ФЛП, сдают недвижимость в аренду без официального оформления и декларирования доходов. И в значительной степени причина заключается именно в слишком высокой налоговой нагрузке,

– отметила Шуляк.

Ранее также регистрировали законопроект об отмене налогов на аренду во время военного положения. В то же время правительство подчеркнуло, что налоги остаются источником финансирования сектора безопасности и обороны, поэтому полную отмену не обсуждают.

По данным Государственной налоговой службы, в 2024 году только 900 физических лиц задекларировали такие доходы. Общая сумма составила 16 миллионов гривен, из которых 3 миллиона гривен уплатили в бюджет.

Обратите внимание! В 2026 году владельцы квартир, которые официально сдают жилье в аренду, должны платить 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора. Или единый налог, если жилье сдают как ФЛП.

Будет ли выгодно выйти из тени после снижения налога?

Владельцам, которые будут работать официально, обещают понятные правила и стабильные условия. Задекларированный доход можно будет подтвердить при обращении в банки, в частности для получения кредита или ипотеки.

Легальная сдача жилья также уменьшает риск штрафов и претензий со стороны налоговой. Официальный договор дисциплинирует и арендаторов, ведь все условия проживания и платежи зафиксированы письменно.