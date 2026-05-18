При покупке жилья украинцы теряют тысячи гривен: кто может не платить 1%

При покупке квартиры украинцы обычно платят 1% от стоимости жилья в Пенсионный фонд. Однако часть покупателей может законно избежать этого платежа или вернуть деньги уже после оформления сделки.

Кто может не платить 1% при покупке жилья?

Пенсионный сбор в размере 1% обычно платит именно покупатель недвижимости, но в некоторых случаях его можно не платить, указано на сайте Пенсионного фонда.

От сбора освобождаются люди, которые стоят в очереди на получение жилья от государства. Также 1% не нужно платить в случаях, когда жилье переходит в собственность по наследству, дарения или приватизации, а не через куплю-продажу.

Законодательство определяет, что лица, которые ранее не приобретали в собственность недвижимость, освобождаются от уплаты этого платежа. Однако на практике нотариусы часто требуют оплатить сбор, поскольку покупатель не может сразу подтвердить отсутствие другого жилья,

– объясняют в АО "Бачинский".

Сумма взноса зависит от стоимости жилья, указанной в договоре. Если квартира стоит 2 миллиона гривен, то покупатель должен уплатить 20 тысяч гривен в Пенсионный фонд. Из-за нынешних цен на недвижимость даже этот платеж для многих становится ощутимым дополнительным расходом.

Какие документы нужны, чтобы не платить 1%?

Чтобы оформить покупку жилья без уплаты пенсионного сбора, покупателю нужно заранее подтвердить свое право на льготу. Без этого нотариус не может удостоверять договор без квитанции об оплате.

Нотариусу нужны:

Заявление, в котором покупатель подтверждает, что ранее не имел недвижимости.

Выписка из Государственного реестра прав, который подтверждает отсутствие зарегистрированного жилья.

При необходимости – документы о пребывании в очереди на получение жилья.

В заявлении покупатель должен подтвердить, что ранее не покупал жилье, не получал его в наследство, не приватизировал и не принимал в дар. Из-за проверок оформление сделки затягивается, а покупатели нередко соглашаются оплатить взнос, чтобы быстрее завершить покупку квартиры или дома.

Почему покупатели часто все же платят сбор?

Одна из главных причин заключается в том, что нотариусы не всегда соглашаются оформлять сделку без подтверждения оплаты. Проблемой остается и то, что в Украине до сих пор нет единой системы, которая бы позволяла быстро проверить, действительно ли человек покупает жилье впервые.

В результате многие украинцы не хотят рисковать срывом сделки и платят 1% даже тогда, когда имеют законное право этого не делать. Особенно часто такое случается во время срочных покупок, когда времени на оформление всех документов просто нет.

После завершения сделки часть покупателей уже отдельно пытается вернуть уплаченный взнос через Пенсионный фонд или через суд.

Как вернуть 1% пенсионного сбора?

Если покупатель имел право не платить 1% в Пенсионный фонд, но деньги все же перечислили при оформлении сделки, их можно вернуть. Для этого нужно подать заявление о возврате.

Вместе с заявлением обычно подают:

договор купли-продажи;

квитанцию об уплате сбора;

документы, подтверждающие первую покупку жилья или другое основание для освобождения.

После этого Пенсионный фонд проверяет документы и готовит представление для возврата средств. Однако на практике часть заявителей получает отказ или сталкивается с затягиванием процесса.

В таких случаях покупатели обращаются в суд. Если человек может подтвердить, что действительно покупал жилье впервые, суды часто принимают решение в пользу заявителя и обязывают вернуть уплаченный 1% пенсионного сбора.

Какие платежи покупатель платит при переоформлении?

Кроме налога 1% в Пенсионный фонд, после покупки жилья новому владельцу приходится оплачивать сразу несколько обязательных платежей. Еще уплачивается государственная пошлина – также 1% от стоимости недвижимости. Кто именно ее будет платить, продавец и покупатель часто определяют отдельно уже во время оформления сделки.