Укр Рус
Недвижимость Аналитика рынка Вы будете поражены: именно в этой стране Европы самое доступное жилье
12 января, 01:30
2

Вы будете поражены: именно в этой стране Европы самое доступное жилье

Анастасия Зорик
Основні тези
  • Наибольшее количество домовладельцев в Европе – это Румыния с 94,3% граждан, проживающих в собственном жилье, но с уровнем перенаселения более 40%.
  • Германия имеет наименьшую долю владельцев жилья в ЕС, где только 47,2% владеют жильем.

В Европе с недвижимостью довольно интересная ситуация. Наличие собственного жилья у большинства граждан на самом деле не показывает высокое качество жизни в стране.

Какова ситуация с недвижимостью в Восточной Европе на самом деле?

Статистика показывает ощутимую разницу между Западной и Восточной Европой. Одни европейцы массово скупают жилье, другие же – выбирают аренду, сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Global Property Guide и Eurostat.

Читайте также Женщина купила дом в селе за 800 долларов: как восстанавливают дом, который годами стоял без хозяина

Наибольшее количество домовладельцев в Европе именно в Румынии. Там примерно 94,3% проживают в собственном жилье.

Интересно! В то же время в Румынии зафиксировано перенаселение. Считается, что его уровень – более 40%. То есть, фактически, значительное количество граждан проживает в условиях, где на одного человека приходится недостаточно жилой площади.

Аналогичная ситуация в таких странах:

  • Словакия – там 93,1% владельцев;
  • Хорватия – 91% владельцев;
  • Венгрия – 91,6% владельцев.

Что происходит с недвижимостью в Западной Европе?

Германия имеет наименьшую долю владельцев жилья, приблизительно – 47,2%.

Важно! 52,8% немцев сейчас арендуют недвижимость.

Как говорят эксперты, вероятно, такая ситуация является следствием:

  • высокой стоимости покупки жилья;
  • чрезвычайно защищенным рынком аренды, сообщает Deutsche Bundesbank.

Низкий процент собственников жилья – менее 65%, зафиксировано в:

  • Австрии;
  • Франции;
  • Дании.

Где самое дорогое жилье в Европе?

  • Сейчас самым дорогим местом для покупки жилья в ЕС является Люксембург. Цена квадратного метра в столице этого государства достигает 11 тысяч евро.

  • Рекордная стоимость аренды фиксируется в нескольких столицах. В Дублине (Ирландия) она достигает в среднем – 2 тысяч евро в месяц. А в Париже – 1 900 евро.