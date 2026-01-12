Ви будете вражені: саме у цій країні Європи найдоступніше житло

В Європі з нерухомістю доволі цікава ситуація. Наявність власного житла у більшості громадян насправді не показує високу якість життя в країні.

Яка ситуація з нерухомістю у Східній Європі насправді?

Статистика показує відчутну різницю між Західною та Східною Європою. Одні європейці масово скуповують житло, інші ж – обирають оренду, повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Global Property Guide та Eurostat.

Найбільша кількість домовласників в Європі саме в Румунії. Там приблизно 94,3% проживають у власному житлі.

Цікаво! Водночас в Румунії зафіксовано перенаселення. Вважається, що його рівень – більш як 40%. Тобто, фактично, значна кількість громадян проживає в умовах, де на одну людину припадає недостатньо житлової площі.

Аналогічна ситуація у таких країнах:

Словаччина – там 93,1% власників;

Хорватія – 91% власників;

Угорщина – 91,6% власників.

Що відбувається з нерухомістю у Західній Європі?

Німеччина має найменшу частку власників житла, приблизно – 47,2%.

Важливо! 52,8% німців наразі орендують нерухомість.

Як кажуть експерти, імовірно, така ситуація є наслідком:

високої вартості купівлі житла;

надзвичайно захищеним ринком оренди, повідомляє Deutsche Bundesbank.

Низький відсоток власників житла – менш як 65%, зафіксовано в:

Австрії;

Франції;

Данії.

Де найдорожче житло в Європі?