Учился 26 лет: почему немецкий суд отказал 50-летнему студенту в выплатах на жилье

В Германии суд отказал 50-летнему студенту в праве на жилищную помощь после многолетнего обучения без завершенного диплома. Решение вызвало дискуссию относительно границ социальной поддержки для так называемых долгосрочных студентов.

Почему дело дошло до суда?

Мужчина, которому исполнилось 50 лет, учится в вузах Германии уже более четверти века, но так и не получил высшего образования, пишет 24 Канал со ссылкой на SWR.

За 26 лет обучения мужчина менял несколько специальностей и учебных заведений. В 2024 году он обратился в местные органы власти с просьбой предоставить жилищную помощь, мотивируя это низкими доходами и статусом студента.

Органы социального обеспечения отказали в выплатах. После этого мужчина решил обжаловать решение в административном суде, настаивая на том, что формально соответствует условиям получения помощи, поскольку не имеет достаточных средств для оплаты жилья.

На чем настаивал 50-летний студент?

В своем первом заявлении на получение жилищной помощи в 2019 году он заявил, что близок к окончанию обучения. То же самое он утверждал и в своем последнем заявлении. Однако судьи постановили, что этого не следует ожидать.

Интересно! Он объясняет, что не мог завершить обучение из-за изменений в университетской системе, пандемии и проблем со здоровьем. По его словам, текущая программа по киноведению недостаточно финансируется. Также 50-летний студент утверждал, что судьи должны признать его настойчивость к обучению и предоставить жилье.

Как суд оценил статус студента?

Административный суд в Майнце сосредоточился не только на финансовом положении заявителя, но и на характере его обучения, отмечают на сайте суда.

Судьи обратили внимание на продолжительность образовательного процесса и отсутствие реальных результатов в виде завершенного обучения. Также было учтено, что текущий курс, на котором находится человек, значительно превышает стандартную продолжительность обучения.

В решении суда указано, что жилищная помощь предназначена для лиц, которые находятся в трудном положении, но одновременно пытаются улучшить свою ситуацию.

Важно! Если заявитель является трудоспособным и не демонстрирует усилий для выхода на самообеспечение, государство может отказать в поддержке.

Суд пришел к выводу, что многолетнее обучение без результата и без четкой перспективы трудоустройства может расцениваться как форма злоупотребления социальными инструментами. При таких обстоятельствах обращение за жилищной помощью не соответствует цели этой выплаты.

