В сети появилось объявление о продаже квартиры, которое поразило пользователей. Все из-за нетипичных стен у помещения.

Как же выглядит помещение, которое удивило сеть, 24 Канал рассказывает со ссылкой на объявление в тиктоке.

Что известно о нестандартной квартире?

Недавно появилось объявление о продаже квартиры за 30 тысяч долларов. Известно, что жилье в новостройке, имеет площадь 41 квадратный метр и расположено на седьмом этаже. Но поразило украинцев совсем не это.

Видео с осмотром квартиры появилось сети. Его опубликовала пользовательница тиктоку, которая занимается арендой и продажей жилья в Хмельницком. Вероятно, именно в этом городе и расположен необычный дом.

Риелтор в видео отмечает главное преимущество квартиры – панорамном виде на город. Однако пользователи обратили внимание на другое: стены в квартире построены из пористого кирпича, выложенного "на ребро". Из-за многочисленных отверстий стены выглядят ажурными и полупрозрачными, что и стало поводом для шуток в сети.

Как люди реагируют на помещение?

Пользователи не сдерживались в комментариях:

ЖК Пористый шоколад.

Это не квартира, а дуршлаг.

Дырявый кирпич на ребро – это что за техноглоджия?

Квартира для пчел?

Какая кружевная работа! Так тонко, аж просвечивает.

В этой квартире только макароны промывать можно.

Удобно – можно с соседями болтать сквозь стены.

Как выглядит квартира: смотрите видео

