5 самых необычных зданий Львова: почему их невозможно не заметить

Кроме исторических зданий и памятников, во Львове есть здания, которые нарушают привычное представление о городской архитектуре. Часть из них стала результатом реконструкций, другие возникли как авторские эксперименты и впоследствии превратились в известные туристические локации.

Пластилиновый дом

Пластилиновый дом, расположенный на улице Цетнеровка, 16, является одним из самых необычных сооружений Львова, пишет 24 Канал со ссылкой на Lviv Travel.

Его фасад имеет плавные линии, асимметричные окна и насыщенные цвета, что создает впечатление объекта из сказочного мира. Первоначально это была вилла 1930-х годов, однако после реконструкции здание приобрело совсем другой вид.

Пластилиновый дом / Фото Lviv Travel

Архитектор Николай Сеник неоднократно отмечал, что стремился отойти от прямоугольных форм и сделать дом эмоциональным. Из-за необычного стиля дом регулярно попадает в туристические маршруты и фотоподборки.

Плоский дом

Плоский дом на улице Пекарской, 34, считают одним из самых известных в городе примеров оптической иллюзии. С определенного ракурса сооружение выглядит как узкая стена, хотя на самом деле это полноценный жилой дом.

Такой эффект возник из-за формы земельного участка и острого угла застройки, пишет издание "Львов – город вдохновения". Подобные решения были типичными для австрийского периода, когда застройщики пытались максимально использовать каждый метр земли.

Плоский дом / Фото Lviv Travel

Дом-цилиндр

Многоэтажка расположена на улице Бережанской, 54, и является примером современной жилой застройки с нестандартной формой. Многоэтажка имеет круглую конфигурацию с внутренним двориком, напоминающим колодец.

Проект реализовали в 2000-х годах, и он сразу вызвал дискуссии среди архитекторов и жителей района. Необычная форма повлияла не только на внешний вид, но и на планировку квартир, которые получили радиальную структуру.

Дом-цилиндр / Фото Lviv Travel

Дом-кроссворд

Дом на улице Академика Сахарова, 82, – это сочетание жилой функции и публичного искусства. Его фасад оформлен как большой кроссворд с буквами и клетками.

Идея принадлежит художнику Сергею Петлюку, а сам проект реализовали в конце 2000-х годов. Фасад периодически меняется, поскольку некоторые элементы подсвечивают или дополняют во время художественных событий.

Дом-кроссворд / Фото Lviv Travel

Желто-черный дом

Желто-черный дом, расположенный на улице Ефремова, 26, появился в результате реконструкции старого дома. Во время обновления архитекторы сохранили основной объем здания, но добавили современный фасад с контрастным цветовым решением.

Яркое сочетание цветов сразу вызвало реакцию у жителей города и стало предметом обсуждений в социальных сетях. Сейчас в здании размещаются жилые и коммерческие помещения.

Желто-черный дом / Фото Lviv Travel

