Красные диваны и бордовые стены: как выглядит необычный дом в Польше

В Польше обустроили дом, в котором красный цвет стал основой практически всего интерьера. Дизайнер не ограничилась яркими стенами – красные оттенки она использовала также в мебели, текстиле и декоративных элементах.

Как выглядит дом с красным интерьером в Польше

В польском городе Челядзь находится дом площадью 150 квадратных метров, интерьер которого разработала дизайнер Йоанна Охота из студии ConceptJOana, пишет whiteMAD.

Дизайнер работала не только над оформлением комнат, но и над изменениями в планировке жилья. Основой дизайна стали различные оттенки красного – от ярких до глубоких бордовых, которые использовались почти во всех помещениях.

Центральное место в доме занимает просторная гостиная с красными диванами, зелеными акцентами и деревянными элементами. Особое внимание привлекает кессонный потолок с геометрическим узором, ставший одной из главных деталей комнаты.

Фото whiteMAD

Зону отдыха дополнили журнальными столиками необычной формы, ковром с цветным рисунком и круглыми светильниками. Благодаря сочетанию различных материалов и оттенков помещение не выглядит однотонным.

На кухне и в столовой дизайнер продолжила красно-бордовую цветовую гамму. Бордовые стены здесь сочетаются с деревянной мебелью и каменными поверхностями, а для обеденной зоны выбрали стол и стулья с плавными округлыми формами. Пространство дополнили декоративными вазами, комнатными растениями и настенными светильниками, которые подчеркивают необычное оформление комнат.

Не менее ярким получился гостевой туалет на первом этаже. Его стены украсили красной плиткой с различными фактурами, а главной деталью стал умывальник необычной формы.

Фото whiteMAD

Насыщенные цвета использовали также в коридорах, прихожей и на лестнице. Часть декоративных элементов создали специально для этого дома: Йоанна Охота разработала дизайн ковра и собственноручно написала картину маслом "Жизнь".

Напомним, что в Нью-Йорке женщина обустроила дом, в котором почти все зеленое – от стен и мебели до бытовой техники и посуды. Владелица Элизабет Свитгарт настолько любит этот цвет, что даже ванную и лестницу покрасила в зеленый.