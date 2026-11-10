Червоні дивани та бордові стіни: як виглядає незвичайний будинок у Польщі

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Як виглядає будинок із червоним інтер'єром у Польщі

У польському місті Челядзь розташований будинок площею 150 квадратних метрів, інтер'єр якого розробила дизайнерка Йоанна Охота зі студії ConceptJOana, пише whiteMAD.

Дизайнерка працювала не лише над оформленням кімнат, а й над змінами у плануванні житла. Основою дизайну стали різні відтінки червоного – від яскравих до глибоких бордових, які використали майже в усіх приміщеннях.

Центральне місце в будинку займає простора вітальня з червоними диванами, зеленими акцентами та дерев'яними елементами. Особливу увагу привертає кесонна стеля з геометричним візерунком, яка стала однією з головних деталей кімнати.

Фото whiteMAD

Зону відпочинку доповнили журнальними столиками незвичайної форми, килимом із кольоровим малюнком та круглими світильниками. Завдяки поєднанню різних матеріалів і відтінків приміщення не виглядає однотонним.

У кухні та їдальні дизайнерка продовжила червоно-бордову кольорову гаму. Бордові стіни тут поєднали з дерев'яними меблями та кам'яними поверхнями, а для обідньої зони обрали стіл і стільці з плавними округлими формами. Простір доповнили декоративними вазами, кімнатними рослинами та настінними світильниками, які підкреслюють незвичайне оформлення кімнат.

Не менш яскравим зробили гостьовий туалет на першому поверсі. Його стіни оздобили червоною плиткою з різними фактурами, а головною деталлю став умивальник незвичайної форми.

Фото whiteMAD

Насичені кольори використали також у коридорах, передпокої та на сходах. Частину декоративних елементів створили спеціально для цього будинку: Йоанна Охота розробила дизайн килима та власноруч написала олійну картину «Життя».

Нагадаємо, у Нью-Йорку жінка облаштувала будинок, у якому майже все зелене – від стін і меблів до побутової техніки та посуду. Власниця Елізабет Світгарт настільки любить цей колір, що навіть ванну та сходи пофарбувала в зелений.