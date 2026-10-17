Як виглядає будинок Елізабет Світгарт, у якому майже все зелене

У Брукліні, Нью-Йорк, Елізабет Світгарт облаштувала житло, в інтер'єрі якого майже немає інших кольорів, окрім зеленого. Стіни, меблі, побутова техніка та навіть посуд підібрані в різних відтінках – від яскравого лаймового до більш спокійних зелених тонів, пише Indozone.

Вхідні двері помешкання пофарбовані в зелений колір і мають неонове підсвічування. Усередині сходи також пофарбовані в зелений, а серед меблів є диван у такій самій колірній гамі. Причому власниця не обмежилася оздобленням приміщень і великими предметами, а підібрала під інтер'єр навіть повсякденні речі.

На кухні зелені відтінки можна побачити не лише на меблях і робочій стільниці. У такому кольорі Елізабет обрала й побутову техніку, зокрема блендер, а також посуд і столові прибори. Навіть кухонні дрібниці відповідають кольорам решти інтер'єру.

У ванній кімнаті зеленою зробили саму ванну. За межами помешкання цей колір також переважає: у внутрішньому дворику ростуть рослини, для яких власниця підібрала зелені горщики.

Елізабет, яку місцеві знають як Зелену леді Брукліна, захоплюється цим кольором уже понад 25 років. Наприкінці 1990-х вона пофарбувала свою квартиру в зелений, а з часом почала підбирати в такій самій гамі одяг, аксесуари та навіть фарбувати волосся. За словами жінки, зелений нагадує їй про життя, радість та оптимізм, тому вона прагне оточувати себе ним і вдома, і за його межами.

Нагадаємо, у США жінка придбала 128-річну занедбану церкву за 45 тисяч доларів, щоб перетворити її на житловий будинок. Під час ремонту вона зберегла старовинні вітражі та світильники, а з церковних лав виготовила меблі. На відновлення будівлі власниця вже витратила значно більше, ніж на її купівлю.