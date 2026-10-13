Як жінка перетворює занедбану церкву на будинок

45-річна Вітні Андерсон придбала стару церкву в американському штаті Мічиган у червні 2024 року. Будівлю площею близько 325 квадратних метрів звели ще 1898 року, пише CNBC.

Спочатку за нерухомість просили 125 тисяч доларів, однак жінці вдалося знизити ціну до 45 тисяч. За ці гроші вона отримала не лише церкву, а й сусідній будинок для священнослужителя та земельну ділянку.

Андерсон працює стилісткою інтер'єрів і декораторкою. Про життя у старовинній церкві вона мріяла ще з дитинства, адже завжди захоплювалася архітектурою таких будівель, особливо вітражами. Жінка близько десяти років шукала церкву, яку могла б перетворити на житло, а на купівлю та ремонт накопичила приблизно 250 тисяч доларів.

Проте будівля потребувала масштабного ремонту: у даху були великі дірки, а через вологість з'явилася пліснява. Під час першого огляду Андерсон навіть довелося надягнути респіратор. Однак навіть такі пошкодження не відлякали жінку, особливо її вразили старовинні вітражі, які збереглися в церкві.

Вітражі у церкві / Фото CNBC Make It

На реконструкцію американка вже витратила близько 194 тисяч доларів, тож разом із купівлею її витрати сягнули 239 тисяч. Значну частину робіт жінка виконувала самостійно: демонтувала старі конструкції, встановлювала балки, монтувала гіпсокартон, фарбувала фасад і внутрішні приміщення.

Водночас Андерсон намагається зберегти історичний вигляд церкви. Старовинні вітражі та світильники залишилися частиною інтер'єру. Зі старих церковних лав виготовили обідній стіл, стільці та книжкові полиці, а зі старих дверей і церковного столу зробили кухонний острів. Наразі в будівлі вже є спальня та дві ванні кімнати. У планах власниці – відкрита кухня й велика книжкова шафа на всю стіну.

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