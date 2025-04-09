35 лет как заброшенный: центр одного города в Болгарии напоминает руины из жуткого кино
- Центр города Шумен в Болгарии напоминает руины, которые на самом деле являются недостроями.
- Когда-то архитекторы пытались там воплотить масштабный проект, но 35 лет назад строительство остановилось.
Центр болгарского города Шумен остается недостроенным уже 35 лет. Проект, который задумывался как "бруталистская фантазия", сейчас напоминает кадры из какого-то постапокалиптического фильма.
Проект под официальным названием "Центральное ядро города" должен был стать масштабным урбанистическим экспериментом. Реализация продолжалась успешно, пока в 1990 году не остановилась окончательно, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на "Небоскреб".
Читайте также Напоминает джунгли: в Китае есть заброшенная деревня, где природа почти стерла следы человеческой жизни
Центр Шумена стал сплошным недостроем
Проектом было запланировано строительство комплекса, в который входили бы административные здания, почта, отель, дом моды, банк, магазины и рестораны, центр заключения браков, фестивальный центр и тому подобное.
Все должно было быть окружено фонтанами и общественными местами для отдыха. Под землей планировали построить дороги, по которым бы ездили троллейбусы, и паркинг.
Строительство длилось 12 лет, и за это время архитекторы успели многое. Самым заметным сооружением осталась 18-этажная бетонная башня, где должна была бы быть почта. Рядом расположены недостроенные конструкции, которые на самом деле составляют с башней один комплекс.
Недострои в центре города напоминают руины / Фото exutopia.com
На территорию недостроя мало кто решается заходить, ведь в 2011 году там произошло жуткое убийство ребенка. А недостроенный вид комплекса, как из фильма ужасов, усиливает ощущение тревоги.
Проект был действительно масштабным
В интервью 1988 года главный архитектор описывал проект как живой организм. Ведь "все элементы зданий связаны и созависимы, как органы тела".
Проект хотели реализовать для того, чтобы разгрузить дороги, увеличить количество зеленых насаждений, снизить уровень шума и загрязнения воздуха. Поскольку общественный транспорт хотели обустроить под землей, центральная площадь оставалась бы пешеходной.
В целом под землей планировали построить чуть ли не еще один город. На первом уровне хотели обустроить остановки общественного транспорта, цветочные лавочки, киоски с сувенирами и билетные кассы. На уровень ниже были бы два паркинга на 200 и 250 автомобилей. А на третьем подземном уровне предлагали разместить склады. Но, к сожалению, проект так и остался на бумаге.