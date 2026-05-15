Майкл Джексон создал собственный парк развлечений: как выглядит легендарное ранчо Neverland

Легендарное ранчо Neverland, которое Майкл Джексон превратил в настоящий парк развлечений, снова оказалось в центре внимания после выхода нового фильма о биографии певца. Поместье в Калифорнии годами считалось одним из самых известных и странных частных домов в США из-за собственного зоопарка, железной дороги и аттракционов.

Что известно о легендарном ранчо Майкла Джексона?

Ранчо Neverland расположено вблизи города Лос-Оливос в калифорнийском округе Санта-Барбара, пишет Realtor.com.

Майкл Джексон приобрел имение в 1988 году и назвал его в честь страны из истории о Питере Пене – мальчика, который не хотел взрослеть.

Территория ранчо – примерно один гектар. Певец создал там настоящий парк развлечений с каруселями, американскими горками, колесом обозрения и собственной железной дорогой Neverland Valley Railroad.

На территории также работал контактный зоопарк с экзотическими животными, а гостей встречали декоративные скульптуры и сказочные элементы.

Парк аттракционов на ранчо Neverland / Фото Realtor.com

Главный дом площадью более 1 200 квадратных метров оформили в стиле французской загородной усадьбы. В имении были большие сады, озеро с водопадом, кинотеатр, танцевальная студия, сцена для выступлений и несколько гостевых домов. Отдельное внимание Джексон уделил деталям – на территории даже установили цветочные часы и небольшую железнодорожную станцию.

Neverland стал не только домом певца, но и местом для громких событий. Именно там в 1991 году состоялась свадьба Элизабет Тейлор и Ларри Фортенски, а через два года Опра Уинфри записала одно из самых известных интервью с Майклом Джексоном.

После судебного процесса в 2005 году певец покинул ранчо и больше туда не возвращался. Позже имение начало терять стоимость, а финансовые проблемы Джексона поставили Neverland под угрозу продажи.

В 2015 году ранчо выставили на продажу за 100 миллионов долларов, однако покупателя долго не могли найти. Впоследствии цену несколько раз снижали – сначала до 67 миллионов, а позже до 31 миллиона долларов.

В 2020 году поместье приобрел миллиардер Рон Беркл – давний друг семьи Джексонов. Он заплатил за ранчо около 22 миллионов долларов. После этого на территории начали обновлять отдельные объекты и ухаживать за ландшафтом, который годами оставался заброшенным.

Что осталось на территории Neverland сейчас?

Часть культовых аттракционов демонтировали еще после закрытия ранчо. Некоторые карусели и горки выкупили американские парки развлечений и передвижные ярмарки. Например, детские американские горки Dragon Wagon теперь работают в Кони-Айленде в Нью-Йорке.

Несмотря на это, основные здания и часть легендарной атмосферы Neverland сохранились. На территории до сих пор есть главный дом, озеро, железнодорожная станция, театр и часть садов. Сейчас имение официально называется Sycamore Valley Ranch, однако в мире его и дальше знают именно как Neverland.

