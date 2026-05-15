Що відомо про легендарне ранчо Майкла Джексона?

Ранчо Neverland розташоване поблизу міста Лос-Олівос у каліфорнійському окрузі Санта-Барбара, пише Realtor.com.

Дивіться також Створили дім мрії для себе, але продали його: що є в особняку за 25 мільйонів у Маямі

Майкл Джексон придбав маєток у 1988 році та назвав його на честь країни з історії про Пітера Пена – хлопчика, який не хотів дорослішати.

Територія ранчо – приблизно один гектар. Співак створив там справжній парк розваг із каруселями, американськими гірками, колесом огляду та власною залізницею Neverland Valley Railroad.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

На території також працював контактний зоопарк з екзотичними тваринами, а гостей зустрічали декоративні скульптури та казкові елементи.

Парк атракціонів на ранчо Neverland / Фото Realtor.com

Головний будинок площею понад 1 200 квадратних метрів оформили у стилі французької заміської садиби. У маєтку були великі сади, озеро з водоспадом, кінотеатр, танцювальна студія, сцена для виступів та кілька гостьових будинків. Окрему увагу Джексон приділив деталям – на території навіть встановили квітковий годинник і невелику залізничну станцію.

Neverland став не лише домом співака, а й місцем для гучних подій. Саме там у 1991 році відбулося весілля Елізабет Тейлор та Ларрі Фортенскі, а через два роки Опра Вінфрі записала одне з найвідоміших інтерв'ю з Майклом Джексоном.

Після судового процесу у 2005 році співак залишив ранчо та більше туди не повертався. Пізніше маєток почав втрачати вартість, а фінансові проблеми Джексона поставили Neverland під загрозу продажу.

У 2015 році ранчо виставили на продаж за 100 мільйонів доларів, однак покупця довго не могли знайти. Згодом ціну кілька разів знижували – спершу до 67 мільйонів, а пізніше до 31 мільйона доларів.

У 2020 році маєток придбав мільярдер Рон Беркл – давній друг родини Джексонів. Він заплатив за ранчо близько 22 мільйонів доларів. Після цього на території почали оновлювати окремі об'єкти та доглядати ландшафт, який роками залишався занедбаним.

Що залишилося на території Neverland зараз?

Частину культових атракціонів демонтували ще після закриття ранчо. Деякі каруселі та гірки викупили американські парки розваг і пересувні ярмарки. Наприклад, дитячі американські гірки Dragon Wagon тепер працюють у Коні-Айленді в Нью-Йорку.

Попри це, основні будівлі та частина легендарної атмосфери Neverland збереглися. На території досі є головний будинок, озеро, залізнична станція, театр та частина садів. Зараз маєток офіційно називається Sycamore Valley Ranch, однак у світі його й далі знають саме як Neverland.

Як виглядає будинок у якому жила Мерилін Монро?

Мерилін Монро придбала будинок у 1961 році. Вона володіла цією нерухомістю до 1962 року. Саме цей період став останнім у її житті. Будинок у Палм-Спрінгс не був її єдиною резиденцією в Каліфорнії, однак він належить до числа об'єктів, якими акторка користувалася в останній рік.

Усередині облаштовано чотири спальні та чотири ванні кімнати. Простір організований за відкритим принципом – вітальня з каміном переходить у їдальню, а поряд розташований напівкруглий бар, який зберіг оригінальну форму.