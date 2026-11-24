Россия продолжает распродавать захваченную украинскую недвижимость в оккупированном Крыму. Пока одни отели и гипермаркеты готовят к продаже, в Ялте сносят историческое здание морского порта, на месте которого планируют построить казино.

Какую украинскую недвижимость Россия распродает в Крыму

Захваченные украинские предприятия, отели и торговые центры оккупанты объявляют "национализированными". После этого имущество выставляют на продажу или передают российским компаниям, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

В 2024 году оккупационные власти присвоили здания бывших гипермаркетов "Новая Линия" и "Эпицентр" в Севастополе. Оба объекта включили в план приватизации города на 2027 год.

В Евпатории на торги выставили гостиничный комплекс "Русское море", который принадлежал украинскому предпринимателю. Также готовят к продаже комплекс "Царь Евпатор", захваченный в 2025 году. Начальная цена объекта составляет 262,7 миллиона рублей (примерно 132 миллиона гривен).

Что оккупанты делают с историческими зданиями Крыма

В Севастополе здание бывшего Центрального конструкторского бюро "Черноморец", являющееся памятником архитектуры, продали московской компании "Технический заказчик" за более чем 424 миллиона рублей (около 213 миллионов гривен). Компания связана со структурами российского банка ВТБ.

В Ялте историческое здание морского порта сносят ради строительства казино. К проекту причастны структуры, связанные с семьей российского олигарха Аркадия Ротенберга – близкого друга Владимира Путина.

Международное гуманитарное право запрещает государству-оккупанту конфисковывать частную собственность и свободно распоряжаться государственным имуществом. Ни продажа на аукционе, ни регистрация недвижимости в соответствии с российским законодательством не создают законного права собственности.

Факты незаконного присвоения украинской недвижимости документируются, чтобы привлечь Россию к финансовой ответственности и вернуть имущество законным владельцам после деоккупации Крыма.

Мародерство в Крыму является продолжением системной политики Кремля на всех захваченных территориях Украины. Ранее мы уже сообщали, как в Мариуполе отбирают жилье у беженцев и заселяют туда оккупантов, признавая жилье вынужденных переселенцев "бесхозным".