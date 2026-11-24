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Яку українську нерухомість Росія розпродає в Криму

Захоплені українські підприємства, готелі та торговельні центри окупанти оголошують "націоналізованими". Після цього майно виставляють на продаж або передають російським компаніям, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

У 2024 році окупаційна влада привласнила будівлі колишніх гіпермаркетів "Нова Лінія" та "Епіцентр" у Севастополі. Обидва об'єкти включили до плану приватизації міста на 2027 рік.

У Євпаторії на торги виставили готельний комплекс "Русскоє море", який належав українському підприємцю. Також готують до продажу комплекс "Царь Евпатор", захоплений у 2025 році. Початкова ціна об'єкта становить 262,7 мільйона рублів (приблизно 132 мільйони гривень).

Що окупанти роблять з історичними будівлями Криму

У Севастополі будівлю колишнього Центрального конструкторського бюро "Чорноморець", яка є пам'яткою архітектури, продали московській компанії "Технический заказчик" за понад 424 мільйони рублів (близько 213 мільйонів гривень). Компанія пов'язана зі структурами російського банку ВТБ.

У Ялті історичну будівлю морського порту зносять заради будівництва казино. До проєкту причетні структури, пов'язані з родиною російського олігарха Аркадія Ротенберга – близького друга Володимира Путіна.

Міжнародне гуманітарне право забороняє державі-окупанту конфісковувати приватну власність та вільно розпоряджатися державним майном. Ані продаж на аукціоні, ані реєстрація нерухомості за російським законодавством не створюють законного права власності.

Факти незаконного привласнення української нерухомості документують, щоб притягнути Росію до фінансової відповідальності та повернути майно законним власникам після деокупації Криму.

Мародерство в Криму є продовженням системної політики Кремля на всіх захоплених територіях України. Раніше ми вже повідомляли, як у Маріуполі відбирають житло біженців і заселяють туди окупантів, визнаючи помешкання вимушених переселенців "безхазяйними".