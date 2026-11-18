Про це повідомила Маріупольска міська рада.

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Як окупанти планують розподіляти житло українців?

Про наміри окупаційної влади заявив ватажок так званої "ДНР" Денис Пушилін. За його словами, квартири, які визнають "безхазяйними", передаватимуть до маневреного житлового фонду муніципалітетів. Звідти нерухомість розподілятимуть між різними категоріями населення, зокрема учасниками війни проти України.

Фактично йдеться про злочинне привласнення нерухомості українців, які змушені були покинути рідні домівки через російську агресію– наголосив начальник Маріупольської МВА Вадим Бойченко.

Таким чином люди, які втекли від війни та окупації, ризикують втратити свої домівки, а їхні квартири можуть отримати ті, хто воює проти України.

Росіяни систематично привласнюють житло жителів тимчасово окупованого Маріуполя. Зокрема, окупанти визнають квартири українців, які виїхали через війну. У квітні 2025 року стало відомо, що росіяни оголосили безхазяйними 500 квартир маріупольців. Тоді керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко повідомляв, що таке житло планували передавати представникам силового блоку, ветеранам так званої «СВО» та росіянам, які переїхали до міста.