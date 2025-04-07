Женщина купила дом, а уже через полгода к ней начали наведываться "незваные гости"

Британка поделилась трогательным видео, на котором в ее дом приходят "неожиданные гости". Сообщение растрогало сеть и собрало 5,6 миллиона просмотров.

На видео видно стаю диких уток, которые начали регулярно наведываться во двор. По мнению владелицы, они приходят сюда каждый год, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на тикток It's A Faith Thing.

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"Незваные гости" приходят в поисках воды

Раньше на территории дома было озеро. Владелица считает, что утки ищут именно его, когда наведываются к ней.

Мне грустно, ведь они, вероятно, ежегодно возвращаются сюда в поисках озера, которого больше нет,

– отметила автор видео.

Несмотря на отсутствие водоема, женщина пытается позаботиться об утках, предлагая им замороженный горох, овес, гранулы и кукурузу.

Дикие утки наведываются в дом новых владельцев: видео

Видео прокомментировали тысячи пользователей, призывая хозяйку создать для пернатых искусственный водоем.

Теперь вам нужно купить детский бассейн,

– написал один из комментаторов, собрав более 30 тысяч лайков.

Некоторые подписчики даже предложили женщине финансовую помощь для обустройства пруда. Автор видео ответила, что, к сожалению, такой вариант пока не возможен.

"Я даже не знаю, с чего начать! У меня 3-летний ребенок, поэтому пруд может быть опасным", – объяснила владелица дома.

Специалисты из Королевского ветеринарного колледжа говорят, что подкармливать диких уток очень важно, поэтому женщина все делает правильно. В своей среде эти пернатые питаются преимущественно растительной пищей, а в среде между людьми им нужны корма.