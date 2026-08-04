Жилые дома в Украине будут проектироваться по-другому: что планируется изменить

В Украине готовят масштабное обновление правил для жилых домов. Изменения коснутся планировки, безбарьерности, эвакуации, лифтов и защиты квартир от шума.

Как изменятся планировки жилых домов и придомовой территории

Министерство развития общин и территорий сообщило о подготовке новых требований к жилым домам. Они будут касаться планировки зданий и благоустройства территории вокруг них.

В частности, будет уточнен перечень общественных помещений, которые разрешено размещать в жилых домах или у входов в многоэтажки. Будут пересмотрены и правила для придомовой территории, автостоянок, велосипедных парковок и других внешних элементов.

При проектировании также будут учитываться электронные коммуникационные сети и цифровая инфраструктура дома.

Техническое задание на обновление норм уже утверждено. Первую редакцию документа планируют обнародовать для общественного обсуждения в течение следующих нескольких месяцев.

Какие требования будут обновлены в целях обеспечения безбарьерности

Новые правила должны учитывать весь путь человека – от входа на территорию до передвижения внутри здания. Требования к доступности будут пересмотрены для людей с инвалидностью и других маломобильных групп.

В нормах более подробно будут прописаны требования к пешеходным дорожкам, инклюзивным маршрутам, пандусам и поручням. Также будут уточнены правила, касающиеся средств ориентации и получения информации.

Отдельно пересмотрят расположение и характеристики лифтов, в частности размеры кабин и лифтовых холлов. Также определят требования к лифтам, которыми могут пользоваться люди в инвалидных колясках.

Что изменится в правилах эвакуации и безопасности зданий

В строительных нормах уточнят требования к путям эвакуации, в частности для людей в инвалидных креслах. Для домов высотой до 26,5 метра, то есть ориентировочно до девяти этажей, определят, когда достаточно одной лестничной клетки, а когда нужны две. Это будет зависеть от количества или общей площади квартир.

Лифты смогут соединять жилые этажи с подземной частью здания, где расположены укрытия или сооружения двойного назначения. Также уточнят требования к пожарным лифтам грузоподъемностью не менее 1000 килограммов.

Пересмотрят и требования к защите квартир от шума и вибрации. Отдельно уточнят условия размещения заведений и помещений, работа которых может создавать дополнительный шум для жильцов.

Напомним, в Украине продолжают дорожать строительные работы, причем рост охватил все основные сегменты. На стоимость влияют цены на материалы и энергоносители, логистика и оплата труда. Дополнительное давление создает нехватка работников в строительной отрасли.