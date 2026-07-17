"еОселя" меняется с 17 июля: кто получит ипотеку под 3% и каковы будут новые условия

С 17 июля программа "еОселя" будет работать по новым правилам. Часть украинцев получит доступ к ипотеке под 3%; изменения также коснутся норм площади, подтверждения доходов и первоначального взноса.

Кто сможет получить кредит "еОселя" под 3% с 17 июля

Для ветеранов по программе "еОселя" будет действовать льготная ставка 3% годовых в течение первых 10 лет и 6% годовых еще на 10 лет, сообщило "Укрфинжилье".

Также кредит по льготной ставке смогут получить участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны и участники войны. Льготные условия также распространят на семьи погибших или умерших ветеранов, защитников и защитниц Украины.

Как изменятся нормы площади по программе "еОселя"

Для квартир будут действовать следующие нормативы:

для одного человека – 52,5 квадратных метра ;

; для семьи из двух или трех человек – 73,5 квадратных метра ;

; на каждого следующего члена семьи, начиная с четвертого, будет добавляться еще 21 квадратный метр;

максимальная нормативная площадь квартиры – 115,5 квадратных метра.

Для жилых домов нормы будут выше:

для одного человека – 62,5 квадратных метра;

для семьи из двух или трех человек – 83,5 квадратных метра ;

; на каждого следующего члена семьи будет добавляться еще 21 квадратный метр;

максимальная нормативная площадь дома – 125,5 квадратных метра.

Отдельно меняется подход к определению состава семьи. В программе будут учитываться дети в возрасте до 21 года.

Заявителям также станет проще подтвердить доходы. С их согласия "Укрфинжилье" сможет получать данные о доходах и платежеспособности из государственных реестров.

Можно ли использовать жилищный ваучер для ипотеки

Использовать жилищный ваучер в качестве первоначального взноса по программе "еОселя" смогут ВПЛ с временно оккупированных территорий, имеющие статус участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны.

Однако воспользоваться этим механизмом можно будет только после принятия Верховной Радой законопроекта № 15335. Пока этого не произойдет, банки не смогут учитывать жилищный ваучер в качестве первоначального взноса по льготной ипотеке.