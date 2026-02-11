Как обстрелы ТЭЦ повлияли на рынок жилья на левом берегу Киева
- После обстрелов ТЭЦ на левом берегу Киева спрос на аренду квартир уменьшился, стоимость аренды снизилась, а цены на жилье начали расти.
- В январе 2026 года спрос на аренду уменьшился больше всего в Деснянском районе на 34%, Дарницком на 23%, и Днепровском на 9%, тогда как предложение оставалось почти на уровне января 2025 года.
После обстрелов ТЭЦ на левом берегу Киева изменился спрос на аренду квартир и динамика цен на жилье. Рынок отреагировал на перебои со светом и теплом по-разному – стоимость аренды снизилась, а цены на жилье начали расти.
Как изменился спрос на аренду квартир?
В январе 2026 года интерес к долгосрочной аренде на левом берегу существенно уменьшился, сообщает OLX в комментарии hromadske.
Наибольшее снижение зафиксировали в районах, которые напрямую зависят от местной инфраструктуры:
- Деснянский район – спрос уменьшился на 34%;
- Дарницкий район – на 23%;
- Днепровский район – около 9%.
В то же время по сравнению с концом 2025 года ситуация начала постепенно выравниваться. Количество откликов на объявления выросло примерно на 3 – 5%, эксперты объясняют это сезонной активизацией в начале года.
Сократилось ли предложение квартир в аренде?
Несмотря на опасения, владельцы массово не убирали жилье с рынка. В январе 2026 года количество объявлений о долгосрочной аренде на левом берегу оставалось почти на уровне января 2025 года.
По сравнению с декабрем 2025 года предложение уменьшилось на 9 – 12%. Хотя для зимнего периода это естественно, активность на рынке аренды перед весенним сезоном может уменьшаться, особенно как следствие падения спроса.
Что произошло с ценами на аренду?
Средние арендные ставки в целом остаются стабильными, но в разных районах динамика отличалась.
В Дарницком районе средняя цена составляла около 16 тысяч гривен – без изменений за месяц, но примерно на 6% ниже, чем год назад. В Деснянском районе аренда стоила около 10 тысяч гривен, а в Днепровском районе зафиксировали рост до 15 тысяч гривен.
Как изменились цены на покупку квартир?
Сегмент продажи жилья оказался более устойчивым. По данным OLX, по сравнению с декабрем 2025 года средняя стоимость квартир на левом берегу выросла:
- в Дарницком районе – 4 миллиона гривен, на 3%;
- в Деснянском районе – 2,6 миллиона гривен, на 1%;
- в Днепровском районе – 3,9 миллиона гривен, на 5%.
Продавцы в основном не снижали цены, даже если квартира длительное время находилась на рынке.
Сколько стоит однокомнатная квартира в Киеве?
Средние цены на квартиры в Киеве на вторичном и первичном рынке в феврале 2026 года существенно различаются в зависимости от района. Самое дорогое жилье традиционно сосредоточено в центре столицы, тогда как на окраинах можно найти значительно более доступные варианты.
Самые доступные предложения на вторичном рынке остаются в Деснянском районе. Квартиры там стоят в среднем 44 тысячи долларов, сообщает ЛУН.