Как обстрелы ТЭЦ повлияли на рынок жилья на левом берегу Киева

После обстрелов ТЭЦ на левом берегу Киева изменился спрос на аренду квартир и динамика цен на жилье. Рынок отреагировал на перебои со светом и теплом по-разному – стоимость аренды снизилась, а цены на жилье начали расти.

Как изменился спрос на аренду квартир?

В январе 2026 года интерес к долгосрочной аренде на левом берегу существенно уменьшился, сообщает OLX в комментарии hromadske.

Наибольшее снижение зафиксировали в районах, которые напрямую зависят от местной инфраструктуры:

Деснянский район – спрос уменьшился на 34%;

на 34%; Дарницкий район – на 23%;

Днепровский район – около 9%.

В то же время по сравнению с концом 2025 года ситуация начала постепенно выравниваться. Количество откликов на объявления выросло примерно на 3 – 5%, эксперты объясняют это сезонной активизацией в начале года.

Сократилось ли предложение квартир в аренде?

Несмотря на опасения, владельцы массово не убирали жилье с рынка. В январе 2026 года количество объявлений о долгосрочной аренде на левом берегу оставалось почти на уровне января 2025 года.

По сравнению с декабрем 2025 года предложение уменьшилось на 9 – 12%. Хотя для зимнего периода это естественно, активность на рынке аренды перед весенним сезоном может уменьшаться, особенно как следствие падения спроса.

Что произошло с ценами на аренду?

Средние арендные ставки в целом остаются стабильными, но в разных районах динамика отличалась.

В Дарницком районе средняя цена составляла около 16 тысяч гривен – без изменений за месяц, но примерно на 6% ниже, чем год назад. В Деснянском районе аренда стоила около 10 тысяч гривен, а в Днепровском районе зафиксировали рост до 15 тысяч гривен.

Как изменились цены на покупку квартир?

Сегмент продажи жилья оказался более устойчивым. По данным OLX, по сравнению с декабрем 2025 года средняя стоимость квартир на левом берегу выросла:

в Дарницком районе – 4 миллиона гривен, на 3%;

в Деснянском районе – 2,6 миллиона гривен, на 1%;

в Днепровском районе – 3,9 миллиона гривен, на 5%.

Продавцы в основном не снижали цены, даже если квартира длительное время находилась на рынке.

Сколько стоит однокомнатная квартира в Киеве?