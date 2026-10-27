В Украине изменили правила оценки недвижимости: что это означает для владельцев жилья

В Украине меняют правила оценки недвижимости при купле-продаже жилья. Новый закон призван упростить оформление сделок и сократить расходы, однако для владельцев квартир и домов есть важный нюанс.

Что изменится в оценке недвижимости в соответствии с новым законом

14 октября 2026 года Верховная Рада приняла закон № 5020-IX об оценке имущества, отдельные положения которого вступили в силу 27 октября, сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины.

Важно! Полностью новые правила начнут действовать через 18 месяцев, а до этого часть прежних норм останется в силе. Закон предусматривает переход на международные и европейские стандарты оценки имущества. До сих пор в Украине использовались национальные стандарты, а законодательство в этой сфере основывалось на правилах, принятых еще в 2001 году.

Изменится и порядок оценки зданий вместе с земельными участками под ними. Ранее эти объекты могли оценивать разные специалисты, поэтому владельцам приходилось отдельно оформлять документы. Согласно новым правилам, оценка зданий и земли будет объединена в одной системе, а результаты будут отражаться в одном отчете. Это должно упростить оформление сделок, в частности когда дом и участок принадлежат разным людям.

Как новые правила повлияют на куплю-продажу жилья

Изменения касаются оценки недвижимости при покупке, продаже, дарении и наследовании. Совместная оценка зданий и земельных участков должна упростить оформление сделок и сократить связанные с этим расходы.

В то же время конкретные суммы экономии для владельцев в Верховной Раде не называют, поэтому говорить о гарантированном удешевлении оформления каждой сделки пока рано.

Для физических лиц существенных изменений в привычном порядке оформления недвижимости не ожидается. Переход на международные стандарты также не означает, что квартиры и дома автоматически подорожают или подешевеют. Больше всего обновление правил повлияет на компании и финансовые учреждения, ведь оценка украинского имущества станет более понятной для иностранных инвесторов. Это должно облегчить операции с недвижимостью и привлечение средств в Украину.

Напомним, в Украине предлагают бесплатно передавать земельные участки под многоквартирными домами в совместную собственность совладельцев жилья. При этом такую землю нельзя будет отдельно продать, разделить между владельцами квартир или передать в ипотеку.