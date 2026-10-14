За цену одной квартиры в Лиссабоне можно купить несколько в Киеве: сколько стоит жилье

За стоимость однокомнатной квартиры в Лиссабоне можно приобрести несколько таких квартир в Киеве. Однако даже в Украине цены на такое жилье различаются более чем вдвое в зависимости от того, в каком городе расположена квартира.

Сколько стоят однокомнатные квартиры в Украине

По данным OLX Недвижимость, в августе 2026 года медианная стоимость однокомнатной квартиры площадью 30–40 квадратных метров в Украине составляла 38,5 тысячи долларов.

Самыми дорогими оказались квартиры во Львове, где медианная цена достигла 57,4 тысячи долларов. В Киеве такое жилье стоило 53 тысячи долларов, а в Одессе – 38,5 тысячи долларов. Значительно дешевле однокомнатные квартиры стоили в Днепре и Харькове – 27,5 и 25 тысяч долларов соответственно.

Во Львове однокомнатные квартиры стоят примерно в 2,3 раза дороже, чем в Харькове. На разницу в ценах между украинскими городами в значительной степени влияют ситуация с безопасностью и миграция населения, которые меняют спрос на недвижимость.

Сколько стоят однокомнатные квартиры в других странах Европы

Аналитики OLX Недвижимость также изучили стоимость однокомнатных квартир в Румынии, Польше и Португалии. По сравнению с Украиной такое жилье в Румынии стоит примерно в 1,9 раза дороже, в Польше – в 3,4 раза, а в Португалии – в 6,3 раза.

Румыния

В Румынии медианная цена небольшой однокомнатной квартиры составляла 74,2 тысячи долларов. Самые высокие цены зафиксировали в Клуж-Напоке – 105,3 тысячи долларов за квартиру. В Тимишоаре квартиры стоили 84,2 тысячи долларов, а в Констанце – 79 тысяч долларов.

При этом столица страны не вошла даже в тройку самых дорогих городов. В Бухаресте медианная стоимость составляла 75,5 тысячи долларов, а самые низкие цены зафиксировали в Яссах – 73,2 тысячи долларов.

Португалия

Самые высокие медианные цены среди четырех стран зафиксировали в Португалии – 243 тысячи долларов за однокомнатную квартиру. Больше всего за такое жилье просили в Лиссабоне – 297 тысяч долларов. В Порту медианная стоимость составляла 243 тысячи долларов, а в Сетубале – 232,6 тысячи долларов.

Несколько ниже цены были в Коимбре и Браге. В первом городе за квартиру площадью 30–40 квадратных метров просили 221,4 тысячи долларов, во втором – 210,6 тысячи долларов.

Польша

Медианная стоимость однокомнатной квартиры в Польше составляла 129,6 тысячи долларов. Самые высокие цены зафиксировали в Варшаве – 174,2 тысячи долларов.

Немного дешевле жилье стоило в Кракове и Гданьске, где медианные показатели составляли 164,2 и 158,3 тысячи долларов соответственно. Во Вроцлаве стоимость таких квартир достигала 145,5 тысячи долларов, тогда как в Познани – 134,1 тысячи долларов.

Напомним, в октябре 2026 года стоимость аренды квартир в Польше существенно различалась в зависимости от города. Самое дорогое жилье сдавалось в Варшаве, где аренда однокомнатной квартиры в центре обходилась примерно в 4,6 тысячи злотых в месяц.