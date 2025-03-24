Сложенный, как 3D-пазл: в Осло есть офисный центр, который можно легко разобрать

Офисное здание HasleTre в Осло построено из скрепленных деревянных элементов. Их можно разобрать и повторно использовать.

Здание спроектировано Oslotre Architects и его собрали как деревянный 3D-пазл. Об этом 24 Канал рассказывает со ссылкой на Archdaily.

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Что известно об офисном здании HasleTre

HasleTre – пятиэтажное офисное здание, которое имеет площадь в 3 тысячи квадратных метров и состоит из 5 этажей. Его построили из скрепленных деревянных элементов, которые можно разобрать и использовать повторно.

В здании столбы и балки из клееного бруса соединены с буковыми дюбелями, а стены и плиты CLT закреплены с помощью специальных соединителей X-fix. Это дало возможность избежать использования стали и алюминия для соединений.

Кроме того, конструкция разработана так, чтобы ее легко можно было адаптировать к изменениям в использовании в течение эксплуатации. Если здание станет неактуальным в нынешнем виде, то ее смогут легко разобрать. Материалы и компоненты будут сохранены и их смогут использовать еще раз.

Офис в Норвегии, который можно легко разобрать: Фото Эйнара Аслаксена

Какой вид имеет здание

Вентиляционные агрегаты, акустические потолочные плиты, сантехника и пол – все это можно при необходимости перенести в другие части здания. 60% мебели изготовили из переработанных материалов, а 40% – с биоразлагаемых или промышленных отходов, в частности пластика, который извлекли из океана.

Интерьер здания в основном формируют открытые деревянные, пробковые и шерстяные материалы. Поверхности закреплены деревянными гвоздями, а не шурупами. Использование этих материалов имеет возможность уменьшить энергопотребление.

Весной 2023 года это оригинальное офисное здание было отмечено наградой Норвежской строительной индустрии.

Напомним, ранее украинский стартап Lemki Robotix напечатал 3D-домик на колесах из переработанных пластиковых бутылок. Его при необходимости можно увеличить или полностью переделать.