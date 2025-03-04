Спрос и цены на офисные помещения: какие города теряют интерес арендаторов и покупателей

Рынок коммерческой недвижимости дольше всего оправляется во время полномасштабного вторжения. Влияние экономических потрясений действительно заметно. А работодатели для сохранения средств скорее согласятся на работу из дома, чем на сокращение работников.

В то время как Киев остается лидером на рынке, некоторые города потеряли статус бизнес-центров, а спрос на офисные помещения там существенно упал. 24 Канал, ссылаясь на OLX Недвижимость, рассказывает, какие сейчас цены и спрос в пяти крупнейших городах Украины.

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В каких городах уменьшился спрос на аренду офисов

Наибольшее количество объявлений об аренде офисов по состоянию на январь – в Киеве. Там насчитывается более 8 тысяч объявлений с медианной ценой более 80 тысяч гривен. За год цена аренды выросла на 30%, а спрос – на 8%.

На втором месте по количеству объявлений – Одесса. Объявлений об аренде на OLX более 1 100 с медианной ценой почти 19 тысяч гривен. За год цена уменьшилась на 19%, а спрос - на 14%.

В Днепре тенденция подобная – количество объявлений чуть больше 1 тысячи, а медианная цена составляет 15 тысяч гривен. И хотя цена за год выросла на 19%, количество отзывов снизилось аж на 47%. Аналитики связывают это с сезонными колебаниями.

Офис в центре Днепра / Фото DIM.RIA

Львов и Харьков редко приходится сравнивать, когда речь касается недвижимости, однако с офисным типом именно так. Количество объявлений в этих городах примерно одинаковое – около 1 тысячи. Спрос падает и во Львове, и в Харькове очень заметно – на 34% и 58% соответственно.

Правда, разница в цене огромная – 25,2 тысячи гривен во Львове (на 1% больше, чем в прошлом году) и 7,2 тысячи гривен в Харькове (-22% за год).

Какие областные центры потеряли интерес покупателей

Самые дорогие офисы продают в Киеве – медианная стоимость 14,4 миллиона. Это на 25% больше, чем в 2024 году. Однако количество предложений снизилось на 27%, что, очевидно, повлияло на меньшее количество отзывов (-9% за год).

На втором месте по стоимости – Львов. Приобрести офисное помещение можно за 4,6 миллиона гривен. По сравнению с январем 2024 года спрос и предложение упали больше всего среди всех городов – на 98% и 158% соответственно.

В Днепре и Одессе также наблюдается снижение активности соискателей, ведь спрос уменьшился на 37% и 7% соответственно. Количество объявлений за год уменьшилось на 65% и 32% соответственно. Средние цены в городах похожи – 4,4 миллиона гривен в Днепре и 4 миллиона гривен в Одессе.

Единственным городом, где количество отзывов выросло является Харьков (+11%). Средняя стоимость за год существенно не изменилась – 2,4 миллиона гривен. Количество объявлений уменьшилось на 21%. Аналитики говорят, что это можно объяснить значительно более низкими ценами, чем в других городах.