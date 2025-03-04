У той час як Київ залишається лідером на ринку, деякі міста втратили статус бізнес-центрів, а попит на офісні приміщення там суттєво впав. 24 Канал, посилаючись на OLX Нерухомість, розповідає, які зараз ціни та попит у п'яти найбільших містах України.

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У яких містах зменшився попит на оренду офісів

Найбільша кількість оголошень про оренду офісів станом на січень – у Києві. Там налічується понад 8 тисяч оголошень із медіанною ціною понад 80 тисяч гривень. За рік ціна оренди зросла на 30%, а попит – на 8%.

На другому місці за кількістю оголошень – Одеса. Оголошень про оренду на OLX понад 1 100 із медіанною ціною майже 19 тисяч гривень. За рік ціна зменшилась на 19%, а попит — на 14%.

У Дніпрі тенденція подібна – кількість оголошень трохи більше за 1 тисячу, а медіанна ціна становить 15 тисяч гривень. І хоч ціна за рік зросла на 19%, кількість відгуків знизилась аж на 47%. Аналітики пов'язують це із сезонними коливаннями.

Офіс у центрі Дніпра / Фото DIM.RIA

Львів і Харків рідко доводиться порівнювати, коли мова стосується нерухомості, однак з офісним типом саме так. Кількість оголошень у цих містах приблизно однакова – близько 1 тисячі. Попит падає і у Львові, і в Харкові дуже помітно – на 34% та 58% відповідно.

Щоправда, різниця в ціні величезна – 25,2 тисячі гривень у Львові (на 1% більше, ніж торік) та 7,2 тисячі гривень у Харкові (-22% за рік).

Які обласні центри втратили інтерес покупців

Найдорожчі офіси продають у Києві – медіанна вартість 14,4 мільйона. Це на 25% більше, ніж у 2024 році. Проте кількість пропозицій знизилася на 27%, що, очевидно, вплинуло на меншу кількість відгуків (-9% за рік).

На другому місці за вартістю – Львів. Придбати офісне приміщення можна за 4,6 мільйона гривень. У порівнянні з січнем 2024 року попит і пропозиція впали найбільше серед усіх міст – на 98% та 158% відповідно.

У Дніпрі та Одесі також спостерігається зниження активності шукачів, адже попит зменшився на 37% та 7% відповідно. Кількість оголошень за рік зменшилась на 65% та 32% відповідно. Середні ціни в містах схожі – 4,4 мільйона гривень в Дніпрі та 4 мільйони гривень в Одесі.

Єдиним містом, де кількість відгуків зросла є Харків (+11%). Середня вартість за рік суттєво не змінилася – 2,4 мільйона гривень. Кількість оголошень зменшилась на 21%. Аналітики кажуть, що це можна пояснити значно нижчими цінами, ніж в інших містах.