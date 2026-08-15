Квартира осталась на ВОТ: что нужно сделать наследнику, чтобы оформить наследство

Если жилье, что должно перейти по наследству, осталось на временно оккупированной территории, оформить право на него все равно можно. Однако в этом случае действуют особые правила, касающиеся нотариуса, сроков и подтверждения смерти наследодателя.

Куда обращаться по вопросам наследования, если жилье осталось на ВОТ

Обычно наследство открывается по последнему месту жительства умершего человека. Но если наследодатель проживал на временно оккупированной территории или в районе активных боевых действий, наследник может обратиться к любому государственному или частному нотариусу на территории, контролируемой Украиной, пишет 24 Канал.

Если наследственное дело уже открывали на ВОТ, но продолжить его там невозможно, можно обратиться к другому нотариусу. Он сможет продолжить дело после получения соответствующего заявления. Статус населенного пункта нотариус проверяет по официальному перечню территорий боевых действий и временно оккупированных территорий.

Какие сроки действуют для оформления наследства во время войны

На принятие наследства или отказ от него обычно дается шесть месяцев. Если право на наследство возникло из-за того, что другие наследники отказались от него или не приняли его, срок составляет три месяца.

Подать заявление позже можно с письменного согласия других наследников, которые уже приняли наследство. Если другие наследники не согласны, можно обратиться в суд. Он может предоставить дополнительный срок, если причины пропуска признают уважительными.

Особые правила действуют, когда смерть зарегистрировали с опозданием. Во время военного положения и в течение двух лет после его окончания, если государственную регистрацию провели позднее, чем через месяц после смерти или объявления человека умершим, шестимесячный срок отсчитывается от даты такой регистрации.

Что делать, если нет свидетельства о смерти или документов на имущество

Если человек умер на Востоке, его смерть необходимо зарегистрировать в соответствии с украинским законодательством. Для оформления наследства требуется украинское свидетельство о смерти, а документ, выданный оккупационными органами, сам по себе его не заменяет.

Когда провести регистрацию в обычном порядке невозможно, факт смерти можно установить через суд. После вступления решения в законную силу ДРАЦС регистрирует смерть и выдает украинское свидетельство.

Утеря документов на квартиру, дом или землю также не всегда препятствует оформлению наследства. Если право собственности зафиксировано в Государственном реестре вещных прав, нотариус в предусмотренных случаях может использовать данные из него даже без оригинала утраченного или поврежденного документа.

Если подтвердить право собственности иным способом не удается, придется обращаться в суд. Там наследник может требовать признания права собственности на имущество в порядке наследования.

Напомним, если жилье приобретено в браке, после смерти одного из супругов в состав наследства входит не вся квартира, а только доля умершего. Наследовать эту долю могут наследники первой очереди – супруг или супруга, дети и родители умершего.