Куди звертатися по спадщину, якщо житло залишилося на ТОТ

Зазвичай спадщину відкривають за останнім місцем проживання померлої людини. Але якщо спадкодавець жив на тимчасово окупованій території або в районі активних бойових дій, спадкоємець може звернутися до будь-якого державного чи приватного нотаріуса на підконтрольній Україні території, пише 24 Канал.

Якщо спадкову справу вже відкривали на ТОТ, але продовжити її там не можна, звернутися можна до іншого нотаріуса. Він зможе продовжити справу після отримання відповідної заяви. Статус населеного пункту нотаріус перевіряє за офіційним переліком територій бойових дій і тимчасово окупованих територій.

Які строки діють для оформлення спадщини під час війни

На прийняття спадщини або відмову від неї зазвичай дають шість місяців. Якщо право на спадщину виникло через те, що інші спадкоємці відмовилися від неї або не прийняли її, строк становить три місяці.

Подати заяву пізніше можна за письмовою згодою інших спадкоємців, які вже прийняли спадщину. Якщо інші спадкоємці не погоджуються, можна звернутися до суду. Він може надати додатковий строк, якщо причини пропуску визнають поважними.

Окремі правила діють, коли смерть зареєстрували із запізненням. Під час воєнного стану та протягом двох років після його завершення, якщо державну реєстрацію провели пізніше ніж через місяць після смерті або оголошення людини померлою, шестимісячний строк рахують від дати такої реєстрації.

Що робити, якщо немає свідоцтва про смерть або документів на майно

Якщо людина померла на ТОТ, її смерть потрібно зареєструвати за українським законодавством. Для оформлення спадщини потрібне українське свідоцтво про смерть, а документ, виданий окупаційними органами, сам по собі його не замінює.

Коли провести реєстрацію у звичайному порядку неможливо, факт смерті можна встановити через суд. Після набрання рішенням законної сили ДРАЦС реєструє смерть і видає українське свідоцтво.

Втрата документів на квартиру, будинок чи землю також не завжди зупиняє оформлення спадщини. Якщо право власності є в Державному реєстрі речових прав, нотаріус у передбачених випадках може використати дані з нього навіть без оригіналу втраченого чи пошкодженого документа.

Якщо підтвердити право власності іншим способом не вдається, доведеться звертатися до суду. Там спадкоємець може вимагати визнання права власності на майно в порядку спадкування.

Нагадаємо, якщо житло куплене у шлюбі, після смерті одного з подружжя до складу спадщини входить не вся квартира, а лише частка померлого. Успадкувати цю частку можуть спадкоємці першої черги – чоловік або дружина, діти та батьки померлого.