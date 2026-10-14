Ошибка в земельном кадастре может сорвать продажу участка: что делать собственнику

Ошибка в земельном кадастре может помешать продать, подарить или получить участок в наследство. В некоторых случаях ее исправляют бесплатно, но иногда владельцу придется оплатить работу землеустроителя.

Какие ошибки в земельном кадастре исправляют бесплатно

В земельном кадастре могут быть ошибки в площади участка, его границах, целевом назначении или данных о владельце. Если данные в кадастре и документах на землю расходятся, нотариус может отказаться оформлять сделку, а государственный регистратор – регистрировать право собственности, рассказала юрист EvrikaLaw Ольга Брус для 24 Канала.

Если ошибся сам кадастровый орган, исправление будет бесплатным. Это касается опечаток, типографских, грамматических и арифметических ошибок. Кадастровый регистратор проверит информацию, составит протокол и внесет правильные данные. Владелец при необходимости сможет бесплатно получить новую выписку.

Обратите внимание! Если ошибка возникла еще при подготовке документов на землю, за ее исправление придется заплатить. Например, из-за ошибок в измерениях границы участка сместились или наложились на соседний участок. Тогда владельцу нужно заказать исправление документации у сертифицированного инженера-землеустроителя и оплатить его работу.

Как исправить ошибку в кадастре и куда обращаться

Во время военного положения публичная кадастровая карта недоступна, поэтому проверить данные об участке можно с помощью выписки из кадастра. Ее заказывают через "Дию", сервисы Госгеокадастра или ЦПАУ. Также можно обратиться к нотариусу или землеустроителю, которые имеют доступ к реестру.

Об ошибке кадастрового органа необходимо письменно уведомить Госгеокадастр. Обратиться можно напрямую или через ЦПАУ, а некоторые услуги доступны онлайн.

Если ошибка возникла в документации по землеустройству, к заявлению необходимо приложить старые документы и новые, в которых она уже исправлена. Копии и подтверждения принятия следует сохранить.

После исправления необходимо проверить, обновились ли данные в Реестре вещных прав. Если ошибка содержится в самом документе на землю, например в старом государственном акте, следует обратиться в орган, который его выдал, или в суд.

Если регистратор отказал в исправлении или не ответил на обращение, это можно обжаловать в Госгеокадастре или административном суде. Юрист также предостерегает от посредников, которые обещают исправить любую ошибку за день без документов. На самом деле изменения в кадастр может внести только государственный кадастровый регистратор, и для этого нужны документы.

Напомним, Унаследовать земельный пай в Украине можно не во всех случаях. Наследникам могут отказать в оформлении земли из-за проблем с документами, пропущенных сроков или других юридических препятствий.