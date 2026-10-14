Які помилки в земельному кадастрі виправляють безплатно

У земельному кадастрі можуть бути помилки в площі ділянки, її межах, цільовому призначенні чи даних власника. Якщо дані в кадастрі та документах на землю різняться, нотаріус може відмовитися оформлювати угоду, а державний реєстратор – реєструвати право власності, розповіла юристка EvrikaLaw Ольга Брус для 24 Каналу.

Якщо помилився сам кадастровий орган, виправлення буде безплатним. Це стосується описок, друкарських, граматичних та арифметичних помилок. Кадастровий реєстратор перевірить інформацію, складе протокол і внесе правильні дані. Власник за потреби зможе безплатно отримати новий витяг.

Зверніть увагу! Якщо помилка виникла ще під час підготовки документів на землю, за її виправлення доведеться платити. Наприклад, через помилки у вимірах межі ділянки змістилися або наклалися на сусідню землю. Тоді власнику потрібно замовити виправлення документації в сертифікованого інженера-землевпорядника та оплатити його роботу.

Як виправити помилку в кадастрі та куди звертатися

Під час воєнного стану Публічна кадастрова карта недоступна, тому перевірити дані про ділянку можна за допомогою витягу з кадастру. Його замовляють через "Дію", сервіси Держгеокадастру або ЦНАП. Також можна звернутися до нотаріуса чи землевпорядника, які мають доступ до реєстру.

Про помилку кадастрового органу потрібно письмово повідомити Держгеокадастр. Звернутися можна безпосередньо або через ЦНАП, а деякі послуги доступні онлайн.

Якщо помилка виникла в документації із землеустрою, до заяви потрібно додати старі документи та нові, у яких її вже виправили. Копії й підтвердження прийняття варто зберегти.

Після виправлення потрібно перевірити, чи оновилися дані в Реєстрі речових прав. Якщо помилка міститься в самому документі на землю, наприклад старому державному акті, слід звернутися до органу, який його видав, або до суду.

Якщо реєстратор відмовив у виправленні чи не відповів на звернення, це можна оскаржити до Держгеокадастру або адміністративного суду. Юристка також застерігає від посередників, які обіцяють виправити будь-яку помилку за день без документів. Насправді зміни до кадастру може внести лише державний кадастровий реєстратор, і для цього потрібні документи.

Нагадаємо, успадкувати земельний пай в Україні можна не в усіх випадках. Спадкоємцям можуть відмовити в оформленні землі через проблеми з документами, пропущені строки або інші юридичні перешкоди.