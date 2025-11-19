Новый рекордсмен в Дубае: как выглядит самый высокий отель мира
- В Дубае построили самый высокий в мире отель высотой 365 метров с 82 этажами, что также имеет самый высокий в мире открытый бассейн-инфинити на 76-м этаже.
- Отель, спроектирован архитекторами NORR Group, имеет более тысячи номеров с панорамными окнами, четыре открытых бассейна и многочисленные заведения с различными кухнями мира.
В ноябре Дубай получил еще одну архитектурную жемчужину - новую гостиничную башню, которая установила сразу два мировых рекорда. Здание имеет 82 этажа и достигает 365 метров в высоту, что делает его самым высоким отелем в мире.
Что делает эту башню уникальной?
Особенно поражает бассейн-инфинити, расположен на 76-м этаже – это самый высокий в мире открытый бассейн такого типа, пишет 24 Канал со ссылкой на Forbes.
Отель спроектирован архитекторами NORR Group и отличается характерной формой, напоминающей иглу. Такой дизайн стал результатом сложных инженерных исследований, в частности гидродинамического анализа и моделирования в аэродинамической трубе, которые определили оптимальную форму здания.
Башня в форме иглы / Фото Ciel Dubai Marina
Какие виды открываются из номеров и верхних этажей?
В башне размещено более тысячи номеров и люксов. Все они имеют панорамные окна от пола до потолка, что позволяют гостям наслаждаться видами на побережье и один из самых известных в мире городских горизонтов.
Интерьер в номере / Фото Ciel Dubai Marina
Верхние этажи дополнены смотровыми площадками и террасами, с которых видно Дубай, особенно в вечернее время, когда город превращается в море огней.
Какие удобства предусмотрены для гостей?
Кроме архитектурной грандиозности, в отеле продуман широкий перечень сервисов. На нескольких уровнях оборудованы четыре открытых бассейна, между ними – знаменитая инфинити-зона на высоте более 300 метров.
Ресторан в башне / Фото Ciel Dubai Marina
Внутри работают заведения, где гости могут попробовать блюда разных кухонь мира – от современных азиатских интерпретаций до средиземноморских сочетаний, отмечают в Ciel Dubai Marina. Также есть лаунж-зоны на высоких этажах, бары у бассейна и площадки для отдыха с панорамными видами.
Бассейн на верхних этажах / Фото Ciel Dubai Marina
Почему этот отель называют новым символом Дубая?
Новый небоскреб стал очередным подтверждением того, что Дубай продолжает двигаться по пути архитектурных рекордов и технологического прогресса. Его масштаб, форма и использованные инженерные решения делают здание не только рекордным по высоте, но и знаковым для современного урбанизма.
Какие еще есть уникальные большие сооружения в мире?
Regent International в Ханчжоу имеет 39 этажей и сотни квартир, обеспечивая всестороннюю инфраструктуру для жизни, работы и отдыха.
Комплекс критикуют за отсутствие открытого пространства и возможной изоляции жителей, хотя он является примером эффективной современной урбанистики.