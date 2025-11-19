Новий рекордсмен у Дубаї: як виглядає найвищий готель світу

У листопаді Дубай отримав ще одну архітектурну перлину – нову готельну вежу, яка встановила одразу два світові рекорди. Будівля має 82 поверхи та сягає 365 метрів заввишки, що робить її найвищим готелем у світі.

Що робить цю вежу унікальною?

Особливо вражає басейн-інфініті, розташований на 76-му поверсі – це найвищий у світі відкритий басейн такого типу, пише 24 Канал з посиланням на Forbes.

Готель спроєктований архітекторами NORR Group і вирізняється характерною формою, що нагадує голку. Такий дизайн став результатом складних інженерних досліджень, зокрема гідродинамічного аналізу та моделювання в аеродинамічній трубі, які визначили оптимальну форму будівлі.

Вежа у формі голки / Фото Ciel Dubai Marina

Які краєвиди відкриваються з номерів та верхніх поверхів?

У вежі розміщено понад тисячу номерів і люксів. Усі вони мають панорамні вікна від підлоги до стелі, що дозволяють гостям насолоджуватися видами на узбережжя та один із найвідоміших у світі міських горизонтів.

Інтер'єр у номері / Фото Ciel Dubai Marina

Верхні поверхи доповнені оглядовими майданчиками та терасами, з яких видно Дубай, особливо у вечірній час, коли місто перетворюється на море вогнів.

Які зручності передбачені для гостей?

Окрім архітектурної грандіозності, у готелі продумано широкий перелік сервісів. На кількох рівнях обладнані чотири відкриті басейни, між ними – знаменита інфініті-зона на висоті понад 300 метрів.

Ресторан у вежі / Фото Ciel Dubai Marina

Усередині працюють заклади, де гості можуть спробувати страви різних кухонь світу – від сучасних азійських інтерпретацій до середземноморських поєднань, зазначають у Ciel Dubai Marina. Також є лаунж-зони на високих поверхах, бари біля басейну та майданчики для відпочинку з панорамними видами.

Басейн на верхніх поверхах / Фото Ciel Dubai Marina

Чому цей готель називають новим символом Дубая?

Новий хмарочос став черговим підтвердженням того, що Дубай продовжує рухатися шляхом архітектурних рекордів і технологічного прогресу. Його масштаб, форма та використані інженерні рішення роблять будівлю не лише рекордною за висотою, а й знаковою для сучасного урбанізму.

