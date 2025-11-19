Що робить цю вежу унікальною?
Особливо вражає басейн-інфініті, розташований на 76-му поверсі – це найвищий у світі відкритий басейн такого типу, пише 24 Канал з посиланням на Forbes.
Готель спроєктований архітекторами NORR Group і вирізняється характерною формою, що нагадує голку. Такий дизайн став результатом складних інженерних досліджень, зокрема гідродинамічного аналізу та моделювання в аеродинамічній трубі, які визначили оптимальну форму будівлі.
Вежа у формі голки / Фото Ciel Dubai Marina
Які краєвиди відкриваються з номерів та верхніх поверхів?
У вежі розміщено понад тисячу номерів і люксів. Усі вони мають панорамні вікна від підлоги до стелі, що дозволяють гостям насолоджуватися видами на узбережжя та один із найвідоміших у світі міських горизонтів.
Інтер'єр у номері / Фото Ciel Dubai Marina
Верхні поверхи доповнені оглядовими майданчиками та терасами, з яких видно Дубай, особливо у вечірній час, коли місто перетворюється на море вогнів.
Які зручності передбачені для гостей?
Окрім архітектурної грандіозності, у готелі продумано широкий перелік сервісів. На кількох рівнях обладнані чотири відкриті басейни, між ними – знаменита інфініті-зона на висоті понад 300 метрів.
Ресторан у вежі / Фото Ciel Dubai Marina
Усередині працюють заклади, де гості можуть спробувати страви різних кухонь світу – від сучасних азійських інтерпретацій до середземноморських поєднань, зазначають у Ciel Dubai Marina. Також є лаунж-зони на високих поверхах, бари біля басейну та майданчики для відпочинку з панорамними видами.
Басейн на верхніх поверхах / Фото Ciel Dubai Marina
Чому цей готель називають новим символом Дубая?
Новий хмарочос став черговим підтвердженням того, що Дубай продовжує рухатися шляхом архітектурних рекордів і технологічного прогресу. Його масштаб, форма та використані інженерні рішення роблять будівлю не лише рекордною за висотою, а й знаковою для сучасного урбанізму.
Які ще є унікальні великі споруди у світі?
Regent International в Ханчжоу має 39 поверхів і сотні квартир, забезпечуючи всебічну інфраструктуру для життя, роботи та відпочинку.
Комплекс критикують за відсутність відкритого простору і можливої ізоляції мешканців, хоча він є прикладом ефективної сучасної урбаністики.